藍控中選會不公　綠曝「地方負責查連署」：現在是質疑蔣萬安放水？

▲名嘴郭正亮。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

中選會昨日公告第一波罷免案中，相較民團送件罷免藍委19案都過關，有9位綠委罷免案第一階段未過。藍營質疑中選會公正性，名嘴郭正亮也批評，中選會嚴審台北市3位民進黨立委的罷免提案，才會第一階段連署需要補件。對此，綠委賴瑞隆今（28日）表示，「負責查對」的是「地方選委會」，包含台北市、新北市等都是，難道藍營現在是質疑蔣萬安、侯友宜刻意對綠委放水？國民黨應先檢討自己的連署書錯誤百出、死亡連署、假冒連署等狀況。

對於藍營罷免連署狀況，綠委沈伯洋則表示，第一階段還有補正期，雖然他們不合格率真的很高，大家還是戒慎恐懼，他們口口聲聲說修選罷法要防弊，結果做這件事情的都是藍營，從頭到尾只要他們不做就可以結案，根本不用附身分證影本。

沈伯洋指出，除了國民黨自打嘴巴外，地方選委會也可以透過查詢單等，很快知道是否偽造，證明他們當時修選罷法毫無意義，現在他們高達四成的不合格率，補正需要時間，怕的是他們繼續抄，浪費社會資源。

綠委賴瑞隆則表示，有9位綠委罷免案第一階段未通過，藍營現在批評中選會「嚴審」，但中選會只負責審定，「負責查對」的應該是「地方選委會」，包含台北市、新北市等都是，難道藍營現在是質疑蔣萬安、侯友宜刻意放水，故意讓綠委罷免案不成立嗎？呼籲藍營不要看到黑影就開槍、張冠李戴。

賴瑞隆呼籲，藍營不要隨便影射、攻擊中選會，應該要正視問題，包含許多藍營造假、死人連署、冒名連署等偽造文書樣態，這才是根本問題，造假在先抹黑在後，國人無法接受，呼籲國民黨面對問題，檢討國會亂象。隨意影射只是讓人民看清國民黨不思檢討、想惡意轉移焦點。

綠委許智傑也指出，中選會公佈的審查結果，是根據地方政府選委會依法審查的結果，如果國民黨質疑，是質疑蔣萬安、侯友宜、張善政執政的地方選委會嗎？公務員依法秉公處理，應該給予肯定，國民黨不檢討自己的連署書錯誤百出、死亡連署、假冒連署等，反而質疑依法行政的中選會，完全就是「不會駛船嫌溪彎」，把錯誤都推給別人呀。