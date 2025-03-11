中壢警掃蕩傳說中的色情「三仙巷」　查獲26名應召女+嫖客

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局最近執行「靖黃專案」，針對傳說中的色情場所－三仙巷與養生館向院檢聲請搜索票進行查緝，總計查獲包括應召女子、嫖客與負責人與員工在內共計26人到案，另起出監視設備帳冊、潤滑油及保險套等相關證物，經偵訊後依妨害風化罪嫌移送桃檢與社維法進行裁罰，展現警方強力掃蕩色情犯罪決心。

▲中壢警方執行「靖黃專案」，持搜索票查獲三仙巷，查獲非法應召女子與嫖客多人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

中壢警方於農曆春節前1月23日晚間接獲檢舉，轄區中壢區環西路上某養生館涉嫌提供性交易，中壢警方組成專案小組掌握犯罪事證向桃檢聲請搜索票，當場查獲負責人與1名應召女子到案，現場查扣監視器設備、帳冊與潤滑油等證物。

▲中壢警方針對色情場所持搜索票查緝，查獲潤滑油等證物。

警方於3月8日深夜11時許進行第二波「靖黃專案」，針對轄區傳說中色情場所三仙巷展開掃蕩，向桃園地院聲請搜索票獲准，由中壢分局專案小組同步前往三處據點掃蕩，當場查獲該應召集團負責人、員工4人、4名泰籍女子、2名越南女子與3名本國籍應召女子共9人與10嫖客，現場查扣現金、監視器、帳簿、潤滑油及保險套等證物。

▲警方當場查獲應召女子。

中壢警分局長林鼎泰指出，去年度查獲妨害風化案件共計83件，經移送共計217人，警方將持續掃蕩色情行業，以淨化轄內治安維護善良風氣，強力打擊不法業者與維護市民安全與良好社會風氣。呼籲業者勿以身試法，民眾若發現可疑場所，亦可透過「110」或「1999」專線檢舉，打造善良安全居住環境。