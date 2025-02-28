桃園228事件紀念追思　張善政：謹記教訓、珍惜族群融合

▲桃園市長張善政今天出席二二八事件78周年紀念追思活動，向受難者獻花致意。（圖／市府民政局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（28）日下午出席「桃園市二二八事件78週年追思紀念活動」時表示，二二八事件對國家與族群造成裂痕令人遺憾，各界也持續學習在歷史傷痕中療癒，提醒國人應謹記歷史教訓，珍惜得來不易的族群融合，期盼桃園發揮族群融合典範精神，透過團結與包容、不分你我，同心協力因應國際挑戰，讓社會更加穩定和諧。

▲桃園市長張善政今天出席二二八事件78周年紀念追思活動上致詞。（圖／市府新聞處提供）

桃園市今年二二八事件78週年追思紀念活動今天下午在蘆竹區二二八公園舉行，張善政指出，今年主題為「感懷歷史，共築同行」，提醒國人謹記教訓，不讓歷史再度重演，並應珍惜社會和諧與族群融合的珍貴。桃園擁有閩南、客家、原住民、新住民及國軍遷台的第二代族群，大家形同一家人，期許能夠不分族群，為國家共同攜手打拚。

▲桃園市二二八事件78周年紀念追思活動，受難者家屬劉朝恩向父親獻花追思。（圖／市府民政局提供）

今年80歲受難者家屬劉朝恩回憶，他父親劉萬山早年投入農民權益運動，後來擔心立場被打壓只好逃亡，民國41年底遭槍決身亡。母親邱秀無力撫養8名子女，含淚送養其中3名較為年幼女兒，剩下5個孩子則是自幼務農，以製茶維生。家族經歷苦難至今猶難忘懷，期盼透過追思活動讓事件不被遺忘，永留在社會的集體記憶中。

▲桃園市長張善政今天出席二二八事件78周年紀念追思活動，在追思牆上傳遞對和平與希望的承諾。（圖／市府新聞處提供）

民政局表示，今天的追思儀式由微光音樂以弦樂演奏揭開序幕，演奏者皆為桃園在地音樂家，演奏戒嚴時期禁歌如鄧雨賢的「雨夜花」等作品，透過音樂營造當年時空氛圍。此外，活動現場故事牆呈現受難者真實經歷，讓參與者理解身處動盪社會的衝擊。追思儀式也透過歷史片段重現，展現人民在壓抑環境下的堅韌，在旋律的流動中，撫慰歷史傷痛；活動現場還設置「和平大道」與「和平鴿送信」追思牆，讓來賓以步行及書寫方式，傳遞對和平與希望的承諾，期許透過追思回顧歷史，共同守護和平。