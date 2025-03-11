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桃園失聯移工產子「嬰兒猝死」　衛生局登門稽查約談醫師

▲針對桃園區某婦產科診所被處理越南籍孕婦產子卻猝死過程，被質疑場所衛生不佳，衛生局人員到場稽查。（圖／市府衛生局提供）

▲越南籍孕婦產子後，男嬰卻猝死，衛生局人員前往該婦產科稽查。（圖／市府衛生局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市某婦產科診所日前幫越南籍孕婦接生產子，但產下男嬰7小時後卻猝死，除引發男嬰越南籍父母質疑外，幫忙處理的桃園新住民關懷協會也認為該診所衛生環境欠佳，甚至護理人員未使用手術手套、醫療器材過期等情事。桃園市衛生局表示，昨天已派員到場稽查，已就診所設施部分已要求診所輔導改善，另外針對本案內容及醫療過程是否符合相關法規約談負責人說明。

據指出，年約30歲越南籍黃姓女子來台工作後卻失聯，懷孕後於3月4日在桃園區某婦產科診所剖腹順利產下一名男嬰，男嬰出生後都很正常且有呼吸心跳，未料7小時，黃女發現男嬰出現呼吸急促，緊急請醫護人員搶救後仍不幸死亡，黃女與同為越南籍丈夫對此無法接受，因此向桃園新住民關懷協會求助。

協會人員到診所關心後質疑，診所醫師與護人員登記各僅1人，且現場設施與衛生環境欠佳，同時質疑相關醫療過程是否有疏失。

▲針對桃園區某婦產科診所被處理越南籍孕婦產子卻猝死過程，衛生局稽查人員稽查後認為診所部分設施老舊且有過期問題。（圖／市府衛生局提供）

▲衛生局稽查人員稽查後認為診所部分設施老舊且有過期問題。（圖／市府衛生局提供）

桃園衛生局今天表示，經查該婦產科診所設立於桃園市桃園區，為領有醫療機構開業執照之婦產科診所，診所執業登記有醫師與護理士各1名，衛生局人員已於昨（10）日派員到診所實地稽查，現場未發現有看診或接生情事，在場醫事人員均著醫事人員服裝，並配戴醫事人員執業執照。

衛生局人員現場檢查發現，診所產房設施尚可，未發現病歷登載不全及未進行出生通報等情事，惟發現部分未使用之手術手套、注射針具等醫療器材過期，衛生局已予以現場輔導改善，此外，衛生局近期內並未接獲針對該診所檢舉案，民眾如有相關事證可提供衛生局進行後續稽核，以保障市民就醫健康。

衛生局強調，針對媒體報導與網路訊息，該診所為合法設立之婦產科診所，醫師與護理師各1名皆持有合格證書，現場工作人員有1至2位為外籍，稽核當日未見有接生行為，經詢問負責人指稱，診所目前基本上不執行接生業務，只有一些緊急狀況才會接生。稽查人員查閱相關接生紀錄，隨機調閱其中3案，其中一案為生產後死亡即為本案，目前已由檢警介入調查，剩餘2案則為活產，先前衛生局並未接獲任何陳情，本案經媒體刊登後，衛生局已針對診所負責人進行約談，以釐清本案內容及醫療過程是否符合相關法規。

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