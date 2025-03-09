美媒：川普2.0對台政策「如謎團」　恐為中國犯台帶來機會

▲川普2.0的外交政策，吸引全球關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美媒Axios於8日報導，美國歷任總統對台灣奉行「戰略模糊政策」，川普2.0的台灣政策卻是「宛如謎團」。他瓦解了華府主導的國際秩序，不僅替全球局勢帶來極大不確定性，甚至可能為北京犯台，創造新機會。

華府官員大多認為，中國將於2027年做好犯台準備，因為共軍計畫在2027年完成解放軍現代化目標，那一年也正值解放軍成立100周年。儘管川普認為北京犯台將是「災難性的」，但他對於美國是否協防台灣，依舊保持模糊態度。

Axios指出，川普在國際舞台上，最關心的就是美國核心利益，而他對烏克蘭的策略，更讓外界質疑，是否會採取行動、保護台灣。

儘管台灣在全球經濟扮演關鍵角色，尤其台積電（TSMC）更被視為對抗北京的重要嚇阻力量。但川普對於台積電的主導地位並不滿意，甚至施以關稅威脅。本周稍早，台積電宣布將在美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），卻又引起台灣人擔憂，恐使台灣更容易遭受攻擊。

不過，川普政府官員也呼籲，應該撤回美國在歐洲及中東的駐軍，把重點轉移至中國對台威脅之上。美國準國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）表示，對於美國利益而言，台灣落入中國手中，將是一場災難。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）則宣稱，川普有信心，在他的任內，習近平不會對台採取行動。