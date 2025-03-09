解放軍人大代表團：民進黨拿百姓血汗錢買武器　不過是螳臂擋車

▲解放軍人大代表團發言人吳謙。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「兩會」正在北京召開，解放軍人大代表團發言人吳謙9日接受媒體訪問時表示，幾件美製武器改變不了台獨滅亡的命運，民進黨當局拿老百姓的血汗錢去「洋主子」那買武器，不過是「螳臂擋車」。

吳謙提到，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是國際社會的普遍共識。1945年，台灣回歸中國版圖，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的勝利果實，也是不容否認的歷史事實。

吳謙指出，一段時間以來，民進黨當局加緊進行台獨分裂挑釁，妄圖「倚美謀獨」「以武拒統」，激起了兩岸同胞的共同義憤，必將受到歷史和正義的清算。

吳謙強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，幾件美製武器改變不了台獨滅亡的命運，「民進黨當局拿老百姓的血汗錢去『洋主子』那裡買武器，不過是螳臂擋車罷了，又能起什麼作用？」

吳謙說，祖國必然統一，這是大勢所趨、道義所在，既是實力使然、更是民心所向。解放軍一向是打「獨」促統的行動派，近年來繞島巡航、軍事懾壓已成常態。

吳謙還說，「台獨分子鬧得越歡，脖子上的繩索就會勒得越緊，頭頂上的利劍就會愈加鋒利。我們正告民進黨當局：懸崖勒馬回頭是岸，執迷不悟死路一條。」