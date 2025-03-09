若台海爆衝突？　美準國防次長：賣攻擊潛艦給澳洲「很瘋狂」

▲ 川普提名柯伯吉擔任國防部次長。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國防部次長提名人柯伯吉（Elbridge Colby）先前稱台灣應將國防預算提升至GDP的10%，近日在參議院聽證會上再次提及台灣，稱一旦第一島鏈爆發衝突，美軍潛艦至關重要，若透過澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）向澳洲出售攻擊潛艇會「很瘋狂」，恐怕削弱美軍戰力。

《衛報》報導，柯伯吉此前就坦言對AUKUS協議「持懷疑態度」，本周在參院軍事委員會提名聽證會的書面與口頭證詞中更稱，他擔心向澳洲出售攻擊潛艦可能削弱美國海軍，因為這些潛艦無法「在對的時間出現在對的地點」。

柯伯吉肯定澳洲為美國核心盟友，即使在美國一些「較不明智的戰爭」中，澳洲仍與美國並肩作戰，強調他支持澳洲提升軍力，「讓他們擁有攻擊潛艦是個好主意」。

但他認為，「未來幾年內爆發衝突的真實威脅」依然存在，尤其是在包括台灣、日本、菲律賓與婆羅洲的第一島鏈沿線，「而我們的攻擊潛艦對於保衛台灣或確保其他行動具可行性及實際操作性來說至關重要」。

柯伯吉說道，「因此若我們能以足夠的速度生產足夠數量的攻擊潛艦，那當然很好，但若無法做到，（向澳洲提供攻擊潛艦）就會成為非常棘手的問題，因為我們不希望我們美軍處於劣勢、更加脆弱，而更糟的是沒有在對的時間點出現在對的地點」。

而他去年8月就曾在X發文寫道，「AUKUS原則上是個很好的想法，但在實踐上我依然持懷疑態度」，「如果在適當的時點與地點，擁有的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦（SSNs Virginia-class）卻較少，這會很瘋狂」。

根據2021年簽署的AUKUS協議，美國承諾在2030年代初向澳洲出售3至5艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，取代澳洲老舊的柯林斯級（Collins-class）柴電潛艦，但美國總統必須在出售前確保不會影響美軍戰力。而美國目前擁有的潛艦數量較目標少1/4，生產速度也僅達需求的一半。