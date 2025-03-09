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美網紅猥褻「韓慰安婦雕像」恐被關10年！　還曾遭日本驅逐出境

記者張方瑀／綜合報導

以爭議性直播內容聞名的美國網紅索馬利（Johnny Somali），承認妨礙商業等罪名，可能面臨長達10年刑期。事實上，他在2023年就曾因類似爭議被日本驅逐出境。

綜合外媒報導，本名哈立德（Ismael Ramsey Khalid）的索馬利去年10月9日褻瀆首爾市的紀念慰安婦的和平少女雕像，對其親吻並表演淫穢舞蹈，接著又在10月17日在一家超商飲酒被店員阻止後上傳影片，一邊大聲播放音樂，一邊將泡麵倒在餐飲區桌上。

此外，他還曾在地鐵或公車上大聲播放北韓音樂及北韓領導人金正恩的演說，結果被趕下車。這些行為激怒了南韓網友，甚至放話要處理索馬利；直播紀錄顯示，索馬利至少三次被人當街痛毆。

▲▼美國網紅索馬利（Johnny Somali）在南韓遭逮捕，可能面臨10年徒刑。（圖／翻攝自YouTube）

▲索馬利多次猥褻南韓的和平少女像。（圖／翻攝自YouTube）

然而，開庭過程因索馬利遲到一小時而被延誤，他當天穿著一套過大的西裝，頭戴「讓美國再次偉大」（MAGA，Make America Great Again）帽子，法庭多次要求他取下帽子才開始審理。在開庭前，索馬利甚至企圖在直播平台上直播法庭審判，這可能讓他面臨藐視法庭的指控。南韓法官決定在4月9日召開下一場庭審。

南韓檢方指控索馬利共4起案件，包括兩項妨礙商業罪名及兩項違反未成年人犯罪法罪名。然而，索馬利和他的律師對於額外的一項業務妨礙指控毫不知情，導致法官決定將下一場庭審延後至4月9日。

外媒報導指出，光是業務妨礙罪一項，索馬利最高就可能面臨5年有期徒刑，加上額外指控，刑期甚至可能高達10年。此外，索馬利也被指與反恐法（Anti-Terrorism Laws）及公共騷擾相關法規（Public Nuisance Regulations）有關，未來可能會遭到進一步起訴。

值得注意的是，在來到南韓之前，索馬利在2023年就曾因類似的擾亂行為被日本驅逐出境。

當時他擅闖日本一處工地不斷朝著催促他離開的建築工人高喊「福島」，意指在311大地震中受損的核電廠。另一支影片顯示，他還拿美國1945年以原子彈轟炸日本一事騷擾火車乘客。

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