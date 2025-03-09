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「台灣好、大陸不好騙多久？」　陳雲英：台灣怕開放「戳破」謊言

記者任以芳／北京報導

十四屆全國人大三次會議台灣省代表團今（9）日舉行開放團組活動，13位代表會後接受媒體提問。針對兩岸觀光因陸委會堅持『小兩會』卡關，主要雙方沒有互信，未來該如何溝通交流？大陸全國人大台灣省代表、林毅夫妻子陳雲英也指出，「台灣是不想開放，害怕開放之後過去抹黑大陸的謊言被戳破。」

全國人大台灣省代表團今9日於北京人民大會堂開組團會議，審議全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告（以下簡稱兩高報告）。13位台灣團代表各自發言，一致認同兩高報告內容，針對去年頒布「懲獨22條」發揮作用，遏制台獨勢力。

會後記者QA環節，一共8個問題聚焦兩岸交流，青年赴陸就業、台灣限縮兩岸教育往來、行DeepSeek智能科技、文化產業、兩岸觀光卡關等面向，闡述兩岸關係發展，台灣媒體《東森新媒體ETtoday》、《TVBS》分別提問台灣限縮對陸教育交流、兩岸觀光卡關時事議題。

▲▼ 2025、兩會、大陸全國人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國人大台灣省代表陳雲英表示，兩岸觀光卡關主因是「台灣是不想開放，害怕開放。」（圖／記者任以芳攝）

針對兩岸觀光卡關，台灣陸委堅持要透過「小兩會」進行協商，是兩岸之間缺乏互信，及未來兩岸要如何更好的進行溝通和交流？大陸全國人大台灣省代表陳雲英首先指出，「台灣是不想開放，害怕開放，所以提高開放的門檻，所以才會堅持『小兩會』協商才能夠開放上海、福建組團赴台。」

陳雲英指出，「原有政治互信基礎，現在是沒有互信。」曾經兩岸政治互信建立在「九二共識」基礎上，現在台灣方面所有的談話行為，以及做法遠遠背離。即使沒有互信，兩岸交往、交流還是重要，尤其是台灣民意也願意交流交往，民間組織還是能多來往。

「台灣為何害怕開放？」陳雲英反問並且指出，「現在看到的所有的訊息資料報告，中國國力強大，台灣方面蠻多的訊息十分閉塞，許多抹黑污蔑，把祖國大陸說得很不堪。恐怕一旦開放，過去的謊言一夜之間就全扯了。」

陳雲英也說，「不只是兩岸的信任，恐怕台灣同胞對今天當政者的信任，能否繼續鞏固下去？全靠謊言鑄就『台灣好，大陸不好』，這樣的謊言能持續多久？」

▲▼ 2025、兩會、大陸全國人大台灣團 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國人大台灣省代表團於北京人民大會堂開組團會議。（圖／記者任以芳攝）

從開放觀光利益角度來看，陳雲英拿出數據舉例，福建省有4千多萬常住人口，是台灣兩倍，2024年GDP總量是5.7兆（單位：人民幣：同下）；上海市擁有2400萬常住人口，GDP總量是5.3兆，如果開放赴台旅遊，對台灣經濟、社會文化各方面的產業推動，都有幫助和利益，「為什麼不能開放呢？」

陳雲英也指出，「兩岸旅遊受阻，相關產業界的人士、兩岸同胞不願意看見，我相信解鈴還須繫鈴人。」她也鼓勵台灣乖光業者應該向大陸同胞維護自己的權益一樣，去寫報告、寫建議，大陸同胞也很善於去信訪，「說你這樣做我不滿意，我希望你做什麼，你要維護我的利益，人民的利益是當政者頭上的一把利劍。」

最後，陳雲英強調，希望台灣方面回到民意的基礎，看待兩岸交流的重要性。「盼2025年兩岸的交流更加順暢，往來不受阻礙，如果交流交往是民意所向，應該是會得到解決。」

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