日本下水道滲漏　3工人進去竟「全昏迷不治」！恐怖毒氣恐是禍首

▲日本3名工人進入下水道修繕時，意外昏迷在人孔內，送院後不治身亡。非新聞事發地。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本秋田縣7日發生嚴重工安事故，3名工人進入下水道施工後昏迷倒地，送醫後不治。警方初步研判，這3名工人的死因可能為吸入硫化氫等有毒氣體或缺氧，而9日出爐的驗屍結果也顯示，其死因為急性循環衰竭。目前，當局已展開調查，並計劃於10日前往現場查看。

綜合NHK與讀賣新聞報導，這起事故發生於7日上午9時30分。當時，男鹿市脇本樽沢一處老舊下水道發生滲漏，於是3名施工人員便前往當地檢查。不料，44歲的高野雅人進入下水道後突然倒地，於是同行的29歲工人加藤涼太與62歲的川口守急忙下去救援。

然而，另2名工人進入下水道後也相繼昏迷，3人一同倒臥人孔內。消防單位接獲通報後迅速趕赴現場，緊急將3人送醫，可惜最後仍回天乏術，3人同被宣告不治身亡。

據了解，這項工程是秋田縣政府委託民間企業所進行。工人6日已完成管線更換，不料卻在7日早晨進行廢水測試時發生意外。縣政府當天召開記者會表示，這起事故可能與下水道內累積的有毒氣體，或氧氣不足所致，不過當局並未在現場檢測到毒氣，因此警方已在7日下午3時解除對相關地區的封鎖。

秋田縣知事佐竹敬久對遇難者表達哀悼，並承諾將徹查事故原因，避免憾事重演。警方9日公佈驗屍結果，證實3名工人死於急性循環衰竭，並將持續調查事故是否與缺氧或有毒氣體有關，當局預計將在10日進行現場檢查，以釐清確切的事發經過。