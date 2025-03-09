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銷售近百年！日本明治宣布停賣「瓶裝牛奶」　澡堂經典沒了

流行近100年！日澡堂經典沒了　明治停售瓶裝牛奶

▲ 明治瓶裝牛奶和咖啡飲料，3月底停止販售。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

日本大型食品製造商明治近日宣布，瓶裝牛奶和咖啡飲料3月底停止販售，因為需求下降也很難買玻璃瓶，4月起會改用紙容器銷售產品。

綜合日媒報導，明治瓶裝牛奶在1928年首次上市，流行近100年，但據該公司介紹，瓶裝牛奶、咖啡飲料等4種產品於3月底停售。據悉，這些產品主要以送貨上門和在公共澡堂銷售，不過近年來需求下降，玻璃瓶也難買，4月起改用紙容器販賣，部分明治牛奶還是會以瓶裝形式販售，

報導稱，雖然瓶裝牛奶可以重複使用，但也引發環境問題，例如顧客退回牛奶瓶很麻煩，和清洗瓶子所需的能源成本等。

近年乳製品製造商開始不賣瓶裝飲料，去年森永乳業停止牛奶送貨上門和瓶裝咖啡等飲料銷售，改用紙盒包裝產品，進行了一系列裁員措施；小岩井乳業在2021年也停賣瓶裝飲料。

也有浴場小編在社群X發文，上周他喝了明治紙盒咖啡，發現味道是一樣，「不過，不能再喝瓶裝咖啡牛奶了，這真是令人難過」，不少網友紛紛留言「終於，這個時刻到來了」、「我們無能為力」。

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