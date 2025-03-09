東京「蜜腿正妹」斷片睡路邊！街拍直播都在等　網嘆：日本治安真好

▲日本東京大久保公園、歌舞伎町等出現許多穿短裙的年輕女性，深夜倒臥街邊呼呼大睡。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／編譯

在您心目中，日本是治安良好的國家嗎？這個問題，就連日本當地民眾都有不同的看法。日前，《ETtoday新聞雲》引述某社群貼文，報導東京大久保公園有穿著短裙、露出雪白蜜腿的「斷片女子」倒臥路邊大睡，豈料卻引來日本當地媒體關注，分析外國對於這種現象的看法。

不過，該媒體也發現，似乎YouTube上有頻道假借街頭拍攝的名義，偷拍倒臥沉睡女子們裸露雙腿的風光，因此向Google投訴。

根據日媒《NewsPost7》，社群平台X使用者「マサミ」於2月27日上傳一段長達1分43秒鐘的影片，大多是在東京大久保公園等街頭，拍攝穿著短裙、濃妝豔抹的年輕女性倒臥路邊呼呼大睡的場景，她們倒臥在停車場的角落、人行道或天橋的階梯，對於是否會遭到色狼伸出鹹豬手，根本毫無防備心。

「日本以外で若い女性が

暴行の恐れなく夜屋外で眠れる国は

見たことがない」



確かに今の所は大丈夫だけど

この先の移民政策によっては

こんな状況は

あり得なくなるかも????



pic.twitter.com/0JdbAp2Awp — マサミ (@masami777777) February 27, 2025

「マサミ」不禁發文感嘆，「除了日本以外，我還真的沒見過有哪個國家能夠像日本一樣，根本不怕遭到性侵或施暴，就這麼在深夜倒臥在戶外睡覺！」

對此，其他網友留言回道，「沒想到這竟然是出現在眼前的景象，真令我不敢相信」、「這是因為日本國內的治安很良好」；不過也有另一派網友反駁，「日本的電車設有女性專用車廂，就連智慧型手機也強制設置反偷拍的聲音，我不認為在日本可以不用害怕會遭到暴行。」

報導提到，如今東京大久保公園、歌舞伎町在深夜都能看到外型豔麗的年輕女性倒臥街邊沉睡的奇景，已經受到《ETtoday新聞雲》、《TVBS新聞網》等台灣媒體注意。

來自埃及、目前定居日本並與日本男性結婚生子的Fifi受訪時提醒，即便外界看到有穿著裸露的年輕女性深夜沉睡在街邊，會對日本產生「治安良好」的刻板印象，但她卻反而關注到日本社會的其他問題，例如在大久保公園向男性們拉客賣春的「站壁女」，這些年輕女性大多因為沉迷牛郎公關店，最後欠下鉅款。

《NewsPost7》也在後續報導提到，當採訪小組在搜尋引擎輸入「東京街頭」，會發現如今在YouTube出現許多頻道，都有推出散步拍攝東京街頭的直播影片，影片中同樣也能看到許多露出下半身的女性倒臥路邊呼呼大睡，然而直播主卻趁機偷拍裸露畫面，而從YouTube提供的資訊也能看到，偷拍裸女是觀眾「回轉播放」頻率最高的片段。