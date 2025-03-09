　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京「蜜腿正妹」斷片睡路邊！街拍直播都在等　網嘆：日本治安真好

▲▼日本東京大久保公園、歌舞伎町等出現許多穿短裙的年輕女性，深夜倒臥街邊呼呼大睡。（圖／翻攝自X）

▲日本東京大久保公園、歌舞伎町等出現許多穿短裙的年輕女性，深夜倒臥街邊呼呼大睡。（圖／翻攝自X，下同）

記者羅翊宬／編譯

在您心目中，日本是治安良好的國家嗎？這個問題，就連日本當地民眾都有不同的看法。日前，《ETtoday新聞雲》引述某社群貼文，報導東京大久保公園有穿著短裙、露出雪白蜜腿的「斷片女子」倒臥路邊大睡，豈料卻引來日本當地媒體關注，分析外國對於這種現象的看法。

不過，該媒體也發現，似乎YouTube上有頻道假借街頭拍攝的名義，偷拍倒臥沉睡女子們裸露雙腿的風光，因此向Google投訴。

根據日媒《NewsPost7》，社群平台X使用者「マサミ」於2月27日上傳一段長達1分43秒鐘的影片，大多是在東京大久保公園等街頭，拍攝穿著短裙、濃妝豔抹的年輕女性倒臥路邊呼呼大睡的場景，她們倒臥在停車場的角落、人行道或天橋的階梯，對於是否會遭到色狼伸出鹹豬手，根本毫無防備心。

「マサミ」不禁發文感嘆，「除了日本以外，我還真的沒見過有哪個國家能夠像日本一樣，根本不怕遭到性侵或施暴，就這麼在深夜倒臥在戶外睡覺！」

對此，其他網友留言回道，「沒想到這竟然是出現在眼前的景象，真令我不敢相信」、「這是因為日本國內的治安很良好」；不過也有另一派網友反駁，「日本的電車設有女性專用車廂，就連智慧型手機也強制設置反偷拍的聲音，我不認為在日本可以不用害怕會遭到暴行。」

報導提到，如今東京大久保公園、歌舞伎町在深夜都能看到外型豔麗的年輕女性倒臥街邊沉睡的奇景，已經受到《ETtoday新聞雲》、《TVBS新聞網》等台灣媒體注意。

▲▼日本東京大久保公園、歌舞伎町等出現許多穿短裙的年輕女性，深夜倒臥街邊呼呼大睡。（圖／翻攝自X）

▲▼日本東京大久保公園、歌舞伎町等出現許多穿短裙的年輕女性，深夜倒臥街邊呼呼大睡。（圖／翻攝自X）

來自埃及、目前定居日本並與日本男性結婚生子的Fifi受訪時提醒，即便外界看到有穿著裸露的年輕女性深夜沉睡在街邊，會對日本產生「治安良好」的刻板印象，但她卻反而關注到日本社會的其他問題，例如在大久保公園向男性們拉客賣春的「站壁女」，這些年輕女性大多因為沉迷牛郎公關店，最後欠下鉅款。

《NewsPost7》也在後續報導提到，當採訪小組在搜尋引擎輸入「東京街頭」，會發現如今在YouTube出現許多頻道，都有推出散步拍攝東京街頭的直播影片，影片中同樣也能看到許多露出下半身的女性倒臥路邊呼呼大睡，然而直播主卻趁機偷拍裸露畫面，而從YouTube提供的資訊也能看到，偷拍裸女是觀眾「回轉播放」頻率最高的片段。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 1 2407 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王大陸女友遭詐400萬！找「小阿俊」討債　勾結監所人員
徐若熙無法趕上開季　葉總曝最新狀況：還沒辦法牛棚
台灣黑熊闖入校園！　老師停車場目擊
柯文哲明出席父親告別式　民眾黨：以柯家人需求為主、圓滿完成
Uni Girls全新制服曝光　「日系蘿莉風」20位女孩來了
大樓管理員激戰女住戶　LINE裸露對話
孟耿如自曝「黃子佼出事第一反應」　三度道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本下水道滲漏　3工人進去竟「全昏迷不治」！恐怖毒氣恐是禍首

力挺烏克蘭！澳總理：考慮參與維和行動　但現在還太早

中國「挨罰」7882億元！　美法官判決：要為新冠肺炎負責

東京「蜜腿正妹」斷片睡路邊！街拍直播都在等　網嘆：日本治安真好

辣扭電臀跳鋼管舞！女警性感出演歌手MV　高層怒「破壞形象」秒調職

美媒：川普2.0對台政策「如謎團」　恐為中國犯台帶來機會

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死！　插座滿是燒焦痕

若台海爆衝突？　美準國防次長：賣攻擊潛艦給澳洲「很瘋狂」

阿根廷突降「一整年」暴雨！8小時內慘遭淹沒　13死數百人急撤

川普放話「軍事干預or簽署協議」二選一　伊朗最高領袖反擊了

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

日本下水道滲漏　3工人進去竟「全昏迷不治」！恐怖毒氣恐是禍首

力挺烏克蘭！澳總理：考慮參與維和行動　但現在還太早

中國「挨罰」7882億元！　美法官判決：要為新冠肺炎負責

東京「蜜腿正妹」斷片睡路邊！街拍直播都在等　網嘆：日本治安真好

辣扭電臀跳鋼管舞！女警性感出演歌手MV　高層怒「破壞形象」秒調職

美媒：川普2.0對台政策「如謎團」　恐為中國犯台帶來機會

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死！　插座滿是燒焦痕

若台海爆衝突？　美準國防次長：賣攻擊潛艦給澳洲「很瘋狂」

阿根廷突降「一整年」暴雨！8小時內慘遭淹沒　13死數百人急撤

川普放話「軍事干預or簽署協議」二選一　伊朗最高領袖反擊了

各國使節參觀台南國際蘭展　齊讚蘭花產業卓越成就

趙娟週愛新制服「更可愛」　互加樂天河智媛IG

鼎泰豐哪一道菜必點？網曝「老饕才知的吃法」讚爆：怎那麼好吃

日本下水道滲漏　3工人進去竟「全昏迷不治」！恐怖毒氣恐是禍首

嘉義市百周年紀念孫中山先生健行活動　喊話中央支持輕軌建設

富藍戈談羅戈離隊「別對我們投太好」　讚曾峻岳WBCQ好表現

嘉義縣南新國小踢球夢想成真　碾米廠變足球場

黃子佼持大量兒少性影像惹眾怒　南投加強「三不一要」校園宣導

陳妍希離婚後首自揭近況！　「要學會接受和放下」合體2大咖亮相

國旅慘！中經院曝住宿餐飲業者看淡前景　探32個月新低

從小唸 #貴族學校 要花多少錢？

國際熱門新聞

婦女遭強逼「裸體遊街」集體槍殺

美員工控台積電　開會講中文、升遷只給東亞裔

華為借空殼公司拿台積電200萬顆晶片

送餐機器人走道卡死　後面那台生氣了

烏軍在庫斯克情況急遽惡化！補給線斷

16歲少女翹家和男網友3人同居　隔天遭肢解

俄狂轟烏克蘭14死　川普：任何人都會這麼做

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

網抱怨黏鍋！日食品廠跨界推「不煎壞餃子」平底鍋

年薪高達446萬！這12職業高薪又免進辦公室

女遊印度遭3男輪流性侵　男友人被推落河溺斃

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

俄軍「連2天空襲」烏克蘭至少25死

更多熱門

相關新聞

她感嘆歐洲機車少馬路更有條理

她感嘆歐洲機車少馬路更有條理

台灣交通亂象常被人詬病，就有一名待在歐洲的網友分享，她觀察當地馬路與台灣的最大差異是機車很少，和日本的狀況類似，讓她不禁感嘆「沒有機車亂鑽，覺得整個馬路都有條理了許多」。貼文曝光後，迅速掀起鄉民熱議，「錯，罰則太輕」、「有問題的是考照制度不是車輛問題」。

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

日澡堂經典沒了！　明治停售瓶裝牛奶

罷免尹錫悅？南韓憲法庭「最快這天」裁決

罷免尹錫悅？南韓憲法庭「最快這天」裁決

美網紅猥褻「韓慰安婦雕像」恐被關10年

美網紅猥褻「韓慰安婦雕像」恐被關10年

花蓮農特產日本設專櫃　熊本熊+花蓮朱鸝快閃

花蓮農特產日本設專櫃　熊本熊+花蓮朱鸝快閃

關鍵字：

日韓要聞裸女日本東京歌舞伎町大久保公園站壁

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

DK轟黃子佼別想復出

曾熱戀郭書瑤！《大學生》金陽求婚空姐女友成功

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

沈富雄突心肌梗塞！有「10大徵兆」別拖了

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

孕婦搭火車站著　「滿頭白髮先生」招手讓位身分曝

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

求找「容易請假的工作」！1行業超爽：常請10天出國

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面