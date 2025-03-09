罷免南韓總統尹錫悅？憲法法庭「最快這天」裁決　成命運分水嶺

▲南韓總統尹錫悅2月13日出席憲法裁判所辯論。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著法院決定取消羈押南韓總統尹錫悅，檢方也決定不提出抗告、指揮釋放尹錫悅。如今，隨著憲法裁判所（憲法法庭）於2月25日結束彈劾審判的最終辯論，外界預估最快將於本月14日進行判決，一旦做出罷免決定，則尹錫悅將立刻失去總統職務；反之，一旦憲法裁判所決定駁回，則尹錫悅將重返總統職務。

根據《韓聯社》，南韓法律界人士今（9）日透露，自從憲法裁判所2月25日終結尹錫悅彈劾訴追案的最終辯論後，幾乎每天召集8位法官進行「評議」（在判決或裁定尚未決定前，由參與合議審判的法官組成會議，共同決定如何判決），他們以憲法研究官專案小組（TF）報告書為基礎，討論各項爭議點。

先前法律界曾經表示，考量到過去前總統盧武鉉、朴槿惠的彈劾審判，憲法裁判所在終結辯論2周後的周五進行裁決為例，認為此次尹錫悅彈劾案從終結辯論到正式裁決也應耗時2周，因此預估最快憲法裁判所將於本月14日（周五）做出判決，裁決是否罷免尹錫悅。

由於憲法裁判所的彈劾審判，其裁決結果是立即生效，因此一旦法官決定引用彈劾訴追案，則尹錫悅的總統職務將會立刻被罷免，南韓則必須依現憲法規定，在60天以內重新進行總統大選；不過，若憲法裁判所決定駁回彈劾訴追案，則尹錫悅將立刻重返總統職務。

報導提及，尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，進而導致被在野黨掌握過半以上席次的國會發起彈劾，其涉及之爭議遠比過去盧武鉉案、朴槿惠案還要多，加上尹錫悅的辯護律師團隊在法庭上提出程序上的爭議，因此導致憲法裁判所必須花更多時間進行評議，預估還要比先前盧、朴兩案還要多花上1至2周。

南韓代理總統崔相穆（副總理兼企劃財政部長）遲遲未能決定任命馬恩赫擔任第9名憲法裁判所法官，可能會對尹錫悅彈劾案審判造成變數。不過，一旦馬恩赫被任命，屆時憲法裁判所可能必須討論是否追加召開辯論庭，因此外界大多研判，尹錫悅彈劾案的宣判，將由目前的8名法官體制進行。

另外，國務總理韓悳洙、監察院長崔載海、首爾中央地方檢察長李昌洙等人的彈劾審判，目前已經結束辯論程序，隨時等候進行宣判，目前同樣由憲法裁判所的法官們進行評議，至於何時進行裁決，可能也將影響尹錫悅彈劾案的宣判時間。

據悉，憲法裁判所大都在進行判決的2到3天以前，對外公布正確的判決日期。盧武鉉彈劾案是在判決的前3天公佈、朴槿惠案則是在前2天公佈。