強化軌道建設帶動汐止發展　侯友宜：邁向永續繁榮新時代

▲侯友宜強調，汐東線與基隆捷運的興建，讓汐止未來有全新的樣貌。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北行動治理座談於今（4日）來到汐止區公所召開，市長侯友宜率領各局處與里長面對面進行交流。侯友宜說明，財劃法通過後，扣除主要計畫補助款，經費運用將秉持，「基礎建設加倍、計畫推動加速、社會福利加碼」三大方向，滿足每一位市民朋友需求。

侯友宜表示，捷運汐止東湖線總長5.56公里，本市轄4.75公里，臺北市0.81公里，共計6站，即將在2025年3月動工，預計121完工，另在2023年12月開工的要徑工程，目前已完成自來水管線遷移，以及施作雨水箱涵，吉林街與福德三路道路拓寬工程，預計2026年2月完工。

▲新北市府團隊與里長於會中逐一討論各項市政議題。

另外，總長15.6公里，涵蓋13站的基隆捷運，已於2024年2月2日啟動基本設計作業，預計2033年完工。侯友宜強調，汐東線與基隆捷運的興建，可望帶動周圍產業鏈發展，讓汐止在未來發展上，有全新的樣貌。

會中提案聚焦於交通環境改善，里長關心，轄內道路路面及道路附屬設施改善，工務局表示，針對里長提出的施作計畫，已函請公所釐清需求急迫性等級或提供相關書面紀錄供參，以利後續簽辦經費動支事宜。

▲侯友宜與汐止區里長逐一握手致意及寒暄。

有關內溝溪部分路段之防汛道路，增加牆壁油漆及彩繪圖案之美化工程，水利局表示，已於2024年底會勘確認防洪牆有表面斑駁老化、掉漆等問題，目前優先以較嚴重之牆面，進行清洗及粉刷，並分階段辦理。

侯友宜強調，交通議題為許多汐止民眾關心，不論是瓶頸路段的打通或拓寬，請各局處務必完善規劃，加快建設腳步，讓汐止能夠越來越好。

民政局說明，自2019年行動治理以來，汐止區提案共計407案，已解列395件，執行率達97%，今日會中未及提出的案件，里長們會後仍可提供建議，市府團隊也秉著耐心聆聽、仔細回應的精神，持續為市民服務。

▲會後侯友宜與立委、議員及里長們合影留念。