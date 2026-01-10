國際扶輪社贈花蓮特種搜救中型巴士　價值341萬

▲▼國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

提升花蓮消防搜救隊的裝備與救災效率！國際扶輪3501地區「有您團隊」與新竹凱蒂扶輪社9日攜手捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，車輛價值新台幣341萬元，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈，同時也邀請日本閃亮藝術舞蹈團出席進行交流，共同見證社會力量守護東台灣的重要時刻。

縣長徐榛蔚表示，受到極端氣候影響，近年來世界各地天然災害不斷，花蓮也位處颱風迎風面及地震帶上，導致颱風及地震頻繁，感謝國際扶輪3501地區總監提名人何維政博士、總監尊眷李政達等人團隊與新竹凱蒂扶輪社創社長黃畹庭之團隊，鼎力支持花蓮防災量能，扶輪社讓愛持續轉動，為社會帶來正向溫暖的力量，未來將持續聯手各界，共同建立更完善的防救災體系，守護花蓮縣民的幸福與安寧。

▲特種搜救中型巴士價值新台幣341萬元。

國際扶輪3501地區總監總監尊眷李政達與新竹凱蒂扶輪社創社長黃畹庭皆表示，花蓮近年飽受多次重大災害考驗，除了每年須經歷的各級颱風之外，還包括107年0206大地震、0918玉里地震及113年0403強震等天災，凸顯救災裝備與人力的急切需求。此次捐贈不只象徵扶輪社對花蓮的深厚情誼，更是持續挹注資源、守護家園的具體行動，這輛車未來也將取名為「有您團隊 凱蒂號」特搜車，加入花蓮災後特搜的行列。

▲捐贈儀式邀請日本閃亮藝術舞蹈團出席交流，共同見證社會力量守護東台灣的重要時刻。

多年來，國際扶輪3501地區及新竹凱蒂扶輪社持續為花蓮弱勢與偏鄉提供支持，包括去年8月已捐贈一輛中型巴士，並贈送100套特種搜救消防服，提高救災安全性、創社長黃畹庭個人捐款200萬元添購消防車輛，並積極參與災區重建、113年推動台日文化公益演出，陪伴災後民眾重建信心。這些善行展現扶輪社「超我服務」的精神，是花蓮地區公共安全力提升的重要力量。

花蓮縣消防局表示，這輛新巴士將取代目前因年久老舊且冷氣失效的舊有救災車輛，為消防搜救人員提供更舒適且可靠的運輸支援。隨著近年颱風、地震等災害頻傳，希望藉由更新裝備，提升救援反應速度與效能，確保花蓮鄉親的生命財產安全。感謝國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社的慷慨捐贈及長期支持，強調將善用這輛新巴士，讓搜救隊員安心出勤、確保救災效率。

