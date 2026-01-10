　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國際扶輪社贈花蓮特種搜救中型巴士　價值341萬

▲▼國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

提升花蓮消防搜救隊的裝備與救災效率！國際扶輪3501地區「有您團隊」與新竹凱蒂扶輪社9日攜手捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，車輛價值新台幣341萬元，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈，同時也邀請日本閃亮藝術舞蹈團出席進行交流，共同見證社會力量守護東台灣的重要時刻。

▲▼國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，受到極端氣候影響，近年來世界各地天然災害不斷，花蓮也位處颱風迎風面及地震帶上，導致颱風及地震頻繁，感謝國際扶輪3501地區總監提名人何維政博士、總監尊眷李政達等人團隊與新竹凱蒂扶輪社創社長黃畹庭之團隊，鼎力支持花蓮防災量能，扶輪社讓愛持續轉動，為社會帶來正向溫暖的力量，未來將持續聯手各界，共同建立更完善的防救災體系，守護花蓮縣民的幸福與安寧。

▲▼國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

特種搜救中型巴士價值新台幣341萬元。

國際扶輪3501地區總監總監尊眷李政達與新竹凱蒂扶輪社創社長黃畹庭皆表示，花蓮近年飽受多次重大災害考驗，除了每年須經歷的各級颱風之外，還包括107年0206大地震、0918玉里地震及113年0403強震等天災，凸顯救災裝備與人力的急切需求。此次捐贈不只象徵扶輪社對花蓮的深厚情誼，更是持續挹注資源、守護家園的具體行動，這輛車未來也將取名為「有您團隊 凱蒂號」特搜車，加入花蓮災後特搜的行列。

▲▼國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社捐贈「特種搜救隊中型巴士」給花蓮縣消防局，由縣長徐榛蔚親自主持並代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

捐贈儀式邀請日本閃亮藝術舞蹈團出席交流，共同見證社會力量守護東台灣的重要時刻。

多年來，國際扶輪3501地區及新竹凱蒂扶輪社持續為花蓮弱勢與偏鄉提供支持，包括去年8月已捐贈一輛中型巴士，並贈送100套特種搜救消防服，提高救災安全性、創社長黃畹庭個人捐款200萬元添購消防車輛，並積極參與災區重建、113年推動台日文化公益演出，陪伴災後民眾重建信心。這些善行展現扶輪社「超我服務」的精神，是花蓮地區公共安全力提升的重要力量。

花蓮縣消防局表示，這輛新巴士將取代目前因年久老舊且冷氣失效的舊有救災車輛，為消防搜救人員提供更舒適且可靠的運輸支援。隨著近年颱風、地震等災害頻傳，希望藉由更新裝備，提升救援反應速度與效能，確保花蓮鄉親的生命財產安全。感謝國際扶輪3501地區與新竹凱蒂扶輪社的慷慨捐贈及長期支持，強調將善用這輛新巴士，讓搜救隊員安心出勤、確保救災效率。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
535 2 6904 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
富邦震驚　洪一中急道歉：真拍謝！
台女在日本被捕！　涉嫌洩露「半導體公司機密」
台鋼違反228接觸布坎南？蔡其昌：聯盟將啟動調查
陳昭姿卸任台灣「恐丟IPAC資格」 范雲：盼不管哪位民眾黨主
改有效期限！9千片「過期2年豬排」吃下肚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際扶輪社贈花蓮特種搜救中型巴士　價值341萬

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

寒門翻身一輩子　陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

嚴控廚餘蒸煮與流向　桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖　捐贈萬斤白米關懷弱勢

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費短缺解決

綠能工廠堆滿木屑竄火煙　消防隊排煙射水6小時

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

多元高風險場域挑戰升高　新北動保處強化高空救援能力

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

辛柏毅仍失聯！海巡署搜救畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

不甩國際法！川普大談習近平　：他不敢在我任內「攻擊台灣」

證實主動邀約王世堅 　韓國瑜曝原因：造成他困擾我很不好意思

國際扶輪社贈花蓮特種搜救中型巴士　價值341萬

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊：審慎評估不是髮夾彎

桃園敏盛志工隊成立45載　140位績優志工獲表揚

寒門翻身一輩子　陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

嚴控廚餘蒸煮與流向　桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

桃園市福德正神關懷協會寒冬送暖　捐贈萬斤白米關懷弱勢

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費短缺解決

綠能工廠堆滿木屑竄火煙　消防隊排煙射水6小時

台南神秘「固力果」跑步男看板爆紅！網瘋猜是誰　真相曝光

多元高風險場域挑戰升高　新北動保處強化高空救援能力

美逮馬杜洛「兩岸都學到一課」　經濟學人：斬首行動成關鍵

六都唯一！新北沒免費營養午餐　蘇巧慧找團膳業者溝通：免費只是地板

鄧愷威、黃子鵬婉拒WBC！中華隊依舊「游刃有餘」？蔡其昌一句話穩軍心

洪一中認「一時嘴快」點名布坎南惹議　急道歉：真拍謝！

「巨大胖麻荖」被摩托車卡住　見救星登場秒燦笑迎接

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

穿襪子睡覺「壓血管、悶出腳氣」？醫師破迷思：穿對更好睡

Gogoro阿姨出事了「連3天闖5紅燈」上班族直擊　可罰2萬3400

55歲台女在日本被捕！　涉嫌洩露「半導體公司機密」

象山站不是起點！淡水信義線「消失的R01」曝光　在地人：等了10年

【求生欲滿滿】小妹妹探頭看「神秘嘉賓」　巨手一現嚇到拔腿哭奔

地方熱門新聞

台南神秘「固力果」跑男爆紅　身分曝光

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

陳德翰為弱勢學童點燈：教育是唯一的路

桃園138輛廚餘清運車完成定位追蹤

營養午餐全面免費隔天才宣布？南市府反擊審慎評估不是髮夾彎

桃園敏盛140位績優志工獲表揚

熬過低潮才會沸騰　創業家勉失業者煮出人生好滋味

桃園市福德正神關懷協會　捐贈萬斤白米

王美惠協調中央支援　嘉義災後復原經費

弱勢生活補助金今年加碼發放

綠能工廠堆滿木屑竄火煙

啟賦幼兒成長配方2批號預防性下架南市查核11通路、163罐已撤

連年送愛心　國際扶輪社贈花蓮特搜中型巴士

營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

更多熱門

相關新聞

3千人開跑　 萬丹紅豆公益馬拉松把愛跑進社區

3千人開跑　 萬丹紅豆公益馬拉松把愛跑進社區

結合運動、在地文化與公益關懷的「2025萬丹紅豆公益馬拉松」，今（28）日在萬丹農會廣場熱鬧開跑，吸引超過3,000名跑者齊聚萬丹，用雙腳感受鄉鎮風景、用行動傳遞愛心。全程設置32個特色補給站，將紅豆產業、美食文化融入賽事，不僅是一場馬拉松，更是一場屬於萬丹的人情味饗宴。

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓 穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

陸「社恐女孩」收養126隻流浪貓 穿梭婚宴討剩菜備小紅包避閒語

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

助光復災民　全國城隍廟捐善款+大型家電

助光復災民　全國城隍廟捐善款+大型家電

港消防員搶救宏福苑累壞了！ 休息區堆滿民眾熱心捐贈物資

港消防員搶救宏福苑累壞了！ 休息區堆滿民眾熱心捐贈物資

關鍵字：

連年愛心國際扶輪社花蓮特搜隊中型巴士

讀者迴響

熱門新聞

「乾女兒」陪看房遭脫衣性侵！　台南乾爹老闆狂喊：一次就好

Tinder女約網友家裡看影集　初見被逼性侵

高雄一家四口中毒叫不醒　疑封閉洗熱水澡

一只保溫杯用十幾年！男子鉛中毒1年後病逝

快訊／今晨最低3.9℃　4縣市冷爆不到6度

小琉球潛水教練性侵女學員！賠90萬換免囚

野生蔡依林「臉完全沒遮」吃早午餐！

深思後婉謝WBC徵召　鄧愷威說明抉擇

幼兒園再傳虐童！　二歲兒竟有肛門撕裂傷

台客行李擋電梯　作家揭日本人真正地雷

鄧佳華出獄　簡簡：希望彼此各自安好

台灣超越日韓！正式登頂「最不想生國家」

快訊／莫莉曬證據首發聲！還原詐騙事件始末

最容易「姐弟戀」的三大星座！

父中國工作失聯　女兒滑FB見心碎真相

更多

最夯影音

更多
蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課
宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

陷阱大成功？男子午覺醒來太恍神　起立秒踩捕鼠夾痛到一秒變殭屍

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

不滿被說是主動求見柯文哲　王世堅氣炸不去了：對韓國瑜院長致歉

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

從信仰崩壞到重建台灣棒球！黑象事件後周思齊的心境闡述｜周思齊｜中華職棒簽賭案●下｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面