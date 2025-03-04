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新北青年氣候行動團隊徵件開跑　最高獎金4萬元等你挑戰

▲新北青年氣候行動創意徵件開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲2024年徵件獲獎團隊在論壇當日獲頒獎項榮譽。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

年輕世代對環境議題的關注與日俱增，從淨灘到減塑，自綠色消費至參與植樹，青年力量正以改變生活的習慣為地球發聲。新北市環保局舉辦「新北2025青年氣候行動團隊創意徵件」，以「青年綠行動：行動創新，永續未來」為主題，邀請全臺大專院校、高中職在校學生發揮創意，為社區、環境問題提供創新解方並投入行動動能。即日起至5月20日止，歡迎有興趣的學生組隊報名參加。

▲新北青年氣候行動創意徵件開跑。（圖／新北市環保局提供）

▲2024年徵件獲獎團隊與外賓共同至鴻海虎躍廠區進行企業參訪。

新北市多元的城鄉特色是青年實踐「在地化行動方案」的絕佳場域。此次徵件號召全臺高中職、大專院校學生組織團隊，發展校園、里或社區的最佳行動永續方案，最終將決選出4隊，分別可獲得新臺幣4萬、2萬及各1萬的行動基金。此外，報名參與並通過初選的8個團隊，可參與為期一個月的線上導師課程與氣候行動，決選勝出隊伍更將於國際論壇中發表，不僅讓自身氣候行動扎根新北，更透過與國際人士交流互動，將青年觀點放眼國際並落地實踐，持續發揮青年影響力。

環保局說明，此次徵件對淨零的氣候行動內容不拘，鼓勵青年善用影像紀錄、實地進入社區與長輩互動、進行桌遊設計或善用社群傳播等多元方式，呈現自身創意發想和實踐。期待青年提出豐富的解決方案，為臺灣的永續發展注入新活力。網址同步上架，歡迎有志青年踴躍組隊報名。活動簡章及相關資訊可搜尋「新北 2025青年氣候行動團隊創意徵件」，或至「新北市環保局」官網查詢。

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