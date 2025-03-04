第14屆新北工安獎報名開跑　新增2獎項鼓勵職安卓越表現

▲公開頒發工安獎。（圖／資料照／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為表彰企業積極投入資源捍衛勞安，新北市勞動檢查處今宣布「第14屆新北市工安獎」報名起跑，即日起至3月21日止受理報名。今年為擴大獎勵範圍及對象，特別新增「個人健康守護獎」及「工安創意貢獻獎」，歡迎事業單位及勞安人員踴躍報名，得獎者除頒發獎座外，也會擇優推薦參加勞動部評選，爭取全國榮耀成為業界標竿。

勞工局長陳瑞嘉表示，為鼓勵勞工健康服務從業人員積極推動職場健康管理，在勞工健康服務方面，今年新增「個人健康守護獎」；另職業安全衛生方面，針對發明或創新能有效防止職業災害發生之研究、技術及實踐者，增設「工安創意貢獻獎」，藉以表揚在勞工健康服務促進、職場安全衛生及健康管理領域表現卓越的機關、團體或專業人士。

▲事業單位進行簡報。

勞檢處進一步說明，獲頒公共工程特優獎的廠商，1年內參與市府工程採購標案時，都可享有押標金、履約保證金或保固保證金減收50%的優惠，歷年統計已有6家特優獎廠商使用此項優惠，累積優惠金額已高達6億元，歡迎公共工程的得標廠商踴躍報名參加。

「第14屆新北市工安獎」報名資訊及表單，可至「新北勞動雲／職業安全衛生／新北市工安獎」下載，歡迎轄內事業單位及從業人員踴躍提出申請，並將報名資料於截止期限內送交勞檢處。如對相關報名資格、辦法有疑問，可洽勞檢處承辦人員，電話：02-2252-3299分機515邱先生。

▲評鑑委員依據參選事業單位進行書面評核。

▲鼓勵轄內事業單位踴躍參與。