不忍了！柯建銘開炮王世堅、王定宇　還爆中常會內容遭外流給媒體

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘近日多次傳出與自家綠委王定宇、王世堅、陳冠廷等人不合的傳聞。柯建銘也在4日專訪中直球回應，不僅透露對王世堅的忠誠百分之百懷疑、陳冠廷不能選召委的內幕、質疑王定宇在國防委員會預算投票和藍委徐巧芯、馬文君唱和，他更爆料民進黨中常會內容，全部被錄音直播，外流給特定媒體。

柯建銘於節目「寶島全世界」接受主持人鄭弘儀專訪，談到王世堅，他表示，王世堅每次去中常會，都會在樓下預告等一下要問總統什麼問題，出來再說一次，然後跟中天連線。然後民進黨中常會裡面所有會議內容，全部被錄音直播，至於是什麼人直播給特定媒體，他暫時保留。

柯建銘表示，自己講一個很簡單的例子，這是一個非常嚴重的事情，王世堅第一次開中常會就說自己不是賴系，而是「堅系」，自己認為這是去給賴漏氣，王世堅去到中常會就問一些個案問題，總統其實都對王很客氣，總統當然心裡有數，後來自己腳開刀後，就比較少去開中常會。

柯建銘直言，這一次王世堅既然要弄他，批評總統要不要出來，怎麼可以說三道四，所以自己就問王世堅哪一黨的，這是國民黨罵民進黨的話，總統怎麼可能講大罷免呢？總統跟民進黨都是民意先行的，只是做後面的提供表格，送給罷免總部，這是一開始講得很清楚的，王世堅怎麼說他在指揮總統？這是國民黨在攻擊的話，所以他從中常會下來，只能被動回應「王世堅說這麼多好嗎？你哪一黨的」？

鄭弘儀則詢問「可以說你懷疑王世堅對民進黨的忠誠」？柯建銘說，「我敢講這個話，百分之百啊，王世堅是哪一黨的」，接著談到「王世堅為陳冠廷發聲」，陳明文的兒子陳冠廷在國防委員會要當召委，自己表示「誰要選召委都沒意見，但是要協調」，為什麼呢？民進黨團組織規定很清楚，要做召委至少要連任，召委要主持會議，如果連議事規則都不懂，那是不可能的，所以規定很清楚，要做召委要連任，如果都沒人要做，那就在委員會做2年以上的，再不然就是黨團協調指派。

柯建銘認為，第一個陳冠廷是新來的、第二個沒有做滿兩年，要選召委自己只能說「要選就選」，只是隔天要總質詢，所以自己必須把各委員會召委找好，大家互相連署，有資格就輪流去做，他打給陳冠廷「陳委員這真的要去協調」，結果接起來就被掛電話，還掛了3次，自己認為總召是立法院最卑微的角色，要協調每個人還不能翻臉。

接著，柯建銘談到王定宇指出，自己把吳思瑤、莊瑞雄、顧立雄部長跟國防委員會7個綠營立委找來辦公室，當時自己慎重地說這次國防預算很重要，包括反無人機飛彈、F16升級、無人機園區100億元，一個一個點名，全都要投反對，否則一定祭黨紀，因為民進黨在委員會還多一個人，那個關鍵票就是王定宇，所以委員會一定守住，結果看表決紀錄，王定宇那一票和徐巧芯、馬文君唱和。

柯建銘提到，結果王定宇不知道他把這段講得很清楚，隔天還在群組指控他洩密，他只能回應，他把所有資料放在群組裡，現在是國家生死存亡的關鍵時刻，絕對不可以模糊，不被中國滲透者幾希，自己指控很多人，中共對台灣是如水銀瀉地，包括過去民進黨的人、現在民進黨的人、假裝中立的團體、媒體人一大堆，坦白講都了然於心，自己比誰都更清楚。

王定宇曾指控柯建銘辦公室將其開團訂做海軍同款風衣消息流出，當場與柯建銘在議場起衝突，柯建銘也在上周爆料外交及國防委員會潛艦預算、無人機園區預算被刪，是誰當召委（王定宇是時任召委）？