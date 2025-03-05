曹興誠指大罷免非政黨對決　「而是藍綠合作驅逐紅色走狗」

▲聯電創辦人曹興誠出席全台罷團二階連署誓師大會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免如火如荼，罷免團體陸續於罷免新制上路前，送交第一階段提議書，中選會近日完成查對，除了第一批19位藍委第一階罷免門檻過關外，昨再增加13位藍委，已至少32位立委將進入第二階段罷免，全台罷免團體今（5日）舉辦罷免行動記者會，宣布第二階段連署正式啟動，聯電創辦人曹興誠致詞時表示，國民黨還想轉移焦點說是藍綠對決，「沒有藍綠對決，我過去是國民黨，這次罷免是藍綠要合作驅逐紅色走狗，中華民國是我們的國家，不容許顛覆」。

曹興誠表示，大家站出來是國家的主人、是公民，這些藍白立委基本上投共了，很多國外媒體指名，這是中共的特洛伊木馬，今天站出來是為了保護國家、維護自由民主、拒絕中共黑手，保家衛國是公民職責也是權力。

曹興誠指出，國民黨還想轉移焦點說是藍綠對決，沒有藍綠對決，「國民黨不代表藍，而是赤裸裸紅色，藍的是要反共」，自己過去是國民黨，要反共，這次罷免是藍綠要合作驅逐紅色走狗，這是罷免重要意義，他轟國民黨沒有資格代表藍的，根本對不起自己選民。

曹興誠直言，國民黨已經無視台灣選民存在，眼睛看著北京，已經把中華民國當成過去式，中華人民共和國當成未來式，但中華民國是我們的國家、不容許顛覆，把這些走狗踢出國會，我們不是製造仇恨值，是在保衛國家。

曹興誠強調，他們會用各種手段威脅你，像他自己就被醜化的很厲害，沒有關係，化憤怒為力量，驅逐這些藍白立委不只是政治上問題，更是道德上問題，真善美對假惡醜，大家一定要努力，守住台灣民主自由。