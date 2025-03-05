王定宇關心他「認知出問題」　柯建銘：盼大家別做不道德的事

▲柯建銘。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對遭控訴與國民黨唱和刪除國防預算，民進黨立委王定宇5日回應，自己擔心爆料的民進黨團總召柯建銘的認知狀況。對此，柯建銘受訪時表示，他的頭腦比誰都清楚，希望同事們大家好好的反省、檢討，不要做不道德的事情，也期待今天中常會能夠好好溝通。

上個會期立法院外交及國防委員會審查陸軍採購彈簧刀攻擊無人機近52億元預算。在陸軍同意下，減列預算45億7960萬，表決最終結果為5比5平手，而做為主席王定宇投下贊成藍營所提案的刪減，他強調，該提案兼顧財政紀律。當時也處理潛艦國造後續艦近20億預算，朝野表決是否同意改為主決議，經海測後才能動支時，同樣也是5比5平手的狀況，最終王定宇跟著其他綠委投下贊成，也讓該案在「一毛未刪」的狀況下有條件通過。

柯建銘今說，國防預算裡面包括打擊無人機的飛彈、戰機的升級維修等等，這些非常重要，他那時找所有的人，包括王定宇、國防部長顧立雄、黨團三長到辦公室談，要求大家要反對藍營提案的國防預算案，違者祭黨紀，但王定宇是怎麼投的？所以大家要面對這個問題。

柯建銘表示，民進黨要團結，要團結一起來面對外面，他是當總召，一個非常謹慎的人，也非常卑微的人，這些都應該過去，希望同事們大家好好的反省、檢討，不要做不道德的事情。

柯建銘也提到，王定宇還說他身體狀況有問題、認知有問題，「我頭腦比誰都清楚」，所以不要再做這些不道德指控來掩飾自己的錯誤，大家應該相信黨團、相信總召。

柯建銘說，他很期待民進黨大團結，他很想跟大家溝通，今天有中常會，就看到底會發生什麼事情，大家都自己人，天天在見面，隨時打個電話，這才是同志。