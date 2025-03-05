等8天還沒收到補件通知　地動刪瑤領銜人：中選會公文用飛鴿傳書？

▲「地動刪瑤」領銜人賴苡任（左）。（圖／賴苡任提供）

記者郭運興／台北報導

中選會日前公布第一波罷免案一階審查結果，罷免綠委9案皆未通過，得在10天內補件。對此，罷免立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人賴苡任今（5日）透露，從2月26日傳出罷免雙吳需要補件消息，綠營透過媒體狂操作一波，但到了今天3月5日去郵局問，還是沒有收到公文。他怒批，中選會寄送公文是用飛鴿傳書嗎？現在是想沒收人民補件權利？

賴苡任表示，2月26日就傳出罷免吳思瑤、吳沛憶的案子需要補件。到了2月27日公布第一波通過名單，但沒有雙吳，他致電中選會，中選會說雙吳不在名單內，綠營透過媒體狂操作一波。

賴苡任指出，到了3月3日媒體傳出雙吳結果出來，連統計表都有了，他致電中選會，中選會說公文已經寄出，雙掛號，綠營繼續操作。

賴苡任說，3月4日還是沒收到，再次致電中選會，中選會說承辦人不在，有時間再幫忙查查，同時民進黨立委開始做文章，罷雙吳沒過第一階段。到了3月5日截至此時，人都去郵局問了，還是沒有公文！？

賴苡任強調，請問中選會是用飛鴿傳書寄公文嗎？就算是台北才多大，鴿子也該到了吧？幹嘛？現在是想直接沒收人民補件的權利嗎？自己就問一句「講好的公文咧」？

▼「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，現在連署的是第一階段的補件，單日就收到900份連署書。（圖／賴苡任提供）