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增44站點200輛單車！雲林擴大零碳運輸　北港4鄉鎮同步啟用

▲全縣公共自行車站點涵蓋9個鄉鎮市、共184個站點，逾1200輛公共自行車服務民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣公共自行車站點涵蓋9個鄉鎮市、共184個站點，逾1200輛公共自行車服務民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣公共自行車租賃系統納入北港、土庫、水林及口湖四個鄉鎮，共新增44站租賃站點、200輛公共自行車服務，今（4日）系統啟用典禮隆重舉行。縣長張麗善表示，全縣公共自行車站點已涵蓋9個鄉鎮市、共184個站點，逾1200輛公共自行車服務民眾，零碳排運輸及綠色觀光，再跨前一大步。

縣長張麗善表示，雲林縣逐步邁向「2050 淨零排放路徑」，打造零碳排放運輸環境。縣府自2023年8月於斗六市上線公共自行車租賃系統，逐步擴點到虎尾鎮、西螺鎮、斗南鎮及古坑綠色隧道等營運據，提供逾140個站點、1000輛自行車服務，累積運量己突破55萬人次，提供便利、環保服務。公共自行車是綠色城市的指標，不僅節能減碳，還能解決交通擁擠的問題。

縣府公共自行車服務站點規劃將當地旅遊景點與便捷納入考量，縣府持續盤點縣內其他鄉鎮及景點，增設新的服務區，實踐零碳排放運輸環境。交通工務局局長汪令堯表示，服務熱區的車輛週轉率2.4次(日/車)至3.6次(日/車)，斗六火車站前站每月租借次數甚至突破1萬900次以上。

 汪令堯指出，北港等四鄉鎮投放之自行車車輛為2024年引進之智慧自行車、電動輔助自行車車款，採用智慧電子樁及電子圍籬區域還車系統，並提供多元支付方式，讓民眾更方便借還車。智慧自行車騎乘費用每半小時10元，電動輔助自行車則每半小時20元，未滿30分鐘以30分鐘計算。

試營運期間以雲林縣為服務範圍，民眾只要騎乘本縣公共自行車前30分鐘，具有完整起站及迄站之租借紀錄，即享前30分鐘免費使用、電動輔助自行車前30分鐘僅需自付10元，如民眾另持本縣TPASS公共運輸定期票，更享不限車種前30分鐘免費騎乘。

▲全縣公共自行車站點涵蓋9個鄉鎮市、共184個站點，逾1200輛公共自行車服務民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣公共自行車站點涵蓋9個鄉鎮市、共184個站點，逾1200輛公共自行車服務民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

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