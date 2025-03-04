陳亭妃控遭恐嚇　自家人看簡訊內容酸：小題大作

▲林姓男子坦承向陳亭妃發出簡訊，但他並無任何恐嚇之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委陳亭妃4日向台南市警五分局報案，表示接獲恐嚇電話簡訊，在立法院受訪時更一度哭泣表示擔心自己的媽媽，不過，稍早傳簡訊的林姓嫌疑人已到案，並曝光給陳亭妃的簡訊內容。民進黨立委郭國文指出，從內容看起來，說是恐嚇反應過於誇張，僅是表達不支持陳亭妃參選台南市長的立場，「老實說，身為公眾人物，我幾乎天天都會收到相關訊息，這沒什麼不了，很難理解一個從政27年的人，會如此小題大作。」

陳亭妃稱遭簡訊恐嚇，警方依法傳喚涉案林姓男子到案說明，據了解，林男否認有恐嚇對方之意，係不滿陳亭妃身為民進黨籍立委種種從政表現，並對於以前跑票等相關事件，竟以「不要再活在過去」帶過，令他十分氣憤不滿。據陳亭妃辦公室表示，在收到恐嚇簡訊後，經著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士同時具有「林俊憲立委特助」的身分。這也是陳亭妃委員一開始不願公開簡訊內容的主要原因，因為不希望因此引發另一場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。

郭國文則說，林男簡訊內容僅表達了不支持陳亭妃參選市長的立場，並未包含任何恐嚇字眼。作為公眾人物，自己每天也會收到類似的訊息，難以理解陳委員作為一名從政27年的政治人物，竟會將此事放大。

郭國文進一步指出，陳亭妃在媒體前落淚，表示擔心自己母親的安危，但簡訊中根本未提及陳委員的家人，「我覺得有點演過頭了，變成是玩弄選民認知」，對於不支持自己參選的言論，就用提告恐嚇來面對，這才是借司法之手的另類恐嚇，目的就是要讓不同意見的人安靜，且浪費司法資源。