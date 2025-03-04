總統府午夜關燈　藍黨團轟做點正事：千萬水電預算刪10％不合理？

▲國民黨團批評總統府。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者郭運興／台北報導

總統府3日宣布，因應藍白陣營刪減及凍結預算，為維持總統府業務基本必要運作，自3月3日起實施「節能新措施」；包含夜間景觀照明於晚上12時後完全關閉、夏天冷氣提早關機、溫度維持28度以上等。對此，國民黨團書記長王鴻薇今（4日）表示，今年總統府水電預算原編列2914萬，大幅增加29%，刪除10％不合理？民進黨團幹事長吳思瑤還心繫總統府晚上12點關燈没有美感，但國民黨團心繫的是，政府拿數千億撥補台電，結果全台還是跳電連連。

王鴻薇表示，今年總統府水電預算原編列2914萬，比去年增加649萬元，大幅增加29%，請問一般家庭每個月有多花這麼多水電費嗎？立法院刪除10％不合理嗎？

王鴻薇表示，此外台北市自民國88年起早已進行「都市夜間照明景觀計畫」，其中明確提到其夜間光照理應依照行政院「政府機關及學校用電效率提升計畫」，到夜間景觀照明於夜間11點後視需求關閉，才符合節能減碳政策及兼顧文化景觀之效。

王鴻薇提到，而且賴清德總統曾在去年總統府「氣候變遷對策會議」第二次會議上強調「最好的能源是節能」 。結果總統府不思節能減碳，為全民節省公帑，還要怪立法院刪預算？馬政府時期，總統府都帶頭節能減碳，就你賴政府不節能減碳？坐擁3兆預算付不出水電費？

王鴻薇指出，國民黨馬政府執政時期，2016年政黨輪替時電價平均每度為2.5488元，九年過去現在平均每度電大漲至3.1154元，電價大漲22%，造成物價飛漲、通膨嚴重，多少店家因為付不出水電費永遠關門熄燈，民進黨政府有在想小老百姓因為電價大漲如何艱苦過日嗎？

王鴻薇說，吳思瑤幹事長今天心繫總統府晚上12點要關燈，没有美感，但國民黨團心繫的是，人民付不出電費、政府拿數千億撥補台電，結果全台還是跳電連連。

最後，王鴻薇大酸，也許吳思瑤幹事長心中只想著賴總統會因為晚上不能點燈會不高興。但國民黨團想的是，利用預算審查，提醒政府3兆公帑要省著點花，錯誤的能源政府快點回頭。

▼國民黨團書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）