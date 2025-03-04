快訊／立委陳亭妃遭恐嚇「啥米卡小選市長」　資深黨員偵訊後請回

▲林姓男子被控涉嫌向陳亭妃發出恐嚇簡訊，台南地檢署檢察官訊後諭知請回，將再深入追查。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法委員陳亭妃4日向台南市警五分局報案，表示接獲恐嚇之電話簡訊，經警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並循線追查後，傳訊林姓嫌疑人到案；經檢察官於4日晚間訊問林姓嫌疑人後諭知請回，專案小組將持續調查本案是否涉及不法情事。

立委陳亭妃遭簡訊恐嚇，陳亭妃4日上午親自向市警五分局報案，警方依法傳喚涉案林姓男子到案說明，據了解，林男否認有恐嚇對方之意，係不滿陳亭妃身為民進黨籍立委種種從政表現，並對於以前跑票等相關事件，竟以「不要再活在過去」帶過，令他十分氣憤不滿。

據陳亭妃辦公室表示，在收到恐嚇簡訊後，經著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士同時具有「林俊憲立委特助」的身分。這也是陳亭妃委員一開始不願公開簡訊內容的主要原因，因為不希望因此引發另一場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。

陳亭妃委員強調，將持續秉持「以德報怨」的精神，遵守賴清德主席團結的指示，也信守對民進黨支持者的承諾——不做網內互打。此事的後續，將全權交由檢調處理，唯一的訴求就是希望任何不理性的行為，不要波及到媽媽。

林姓男子4日自行出面受訪表示，他是資深的民進黨員，係不滿陳亭妃從政後種種行為，對於邱莉莉選舉發生跑票等種種傷害民進黨利益行為，陳亭妃還敢說「不要再活在過去」，令他十分氣憤夜不能眠，且陳亭妃為市長初選，與國民黨議員互動讓他忍不下去，所以才發簡訊提醒對方要好好思考，出發點是好意。林男也否認陳亭妃陣營指稱林男是立委林俊憲的特助，他說他挺民進黨許多公職人員，但他沒有擔任任何民進黨公職人員的職務。