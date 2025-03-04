藍營鎖定「必罷」送2次　吳沛憶罷免案錯假率破四成、108幽靈連署

▲罷吳四騎士送交第一階段罷免吳沛憶委員連署書。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免如火如荼，罷免團體陸續於罷免新制上路前，送交第一階段提議書，中選會近日完成查對，加上首批19位藍委，今再增加13位藍委，且良率皆高達九成；綠委部分，原被國民黨中央設定為指標罷免區的吳沛憶、吳思瑤、陳瑩，都未通過第一階段，其中吳沛憶案罷免案日前就因為備位領銜人資格不符遭退件，重新送件後連署不合格率仍高達四成、1072份連署不符規定、戶籍未滿有15%、108人提議前死亡。

中選會日前公布，就2月25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的案件，經審議後有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案。罷團則宣布首批送件的罷免藍委案成功「全壘打」，包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，及目前停職中的新竹市長高虹安。

目前通過一階段罷免門檻的立委再多13位，分別是林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳳，目前是19加13共32位藍委通過一階門檻。新增藍委罷免案提議人數大約落在3千至4500份左右，平均剔除百份上下，大部分原因為公務人員或戶籍地址不明，良率高達九成。

罷免綠委部分，綠委吳沛憶、吳思瑤、陳瑩為藍營鎖定「以罷制罷」指標選區，然而，一階連署全數未通過、尚待補件。

其中吳沛憶罷免案日前就因為罷免領銜人資格不符遭退件，重新送件後，2636份連署中仍有1072份連署不符規定，年齡不符有4人、具原民身份有6人、重複提議67人、姓名錯誤或不明97人、戶籍地址錯誤或不清208人、未填具本人身分證或不清159人、391人居住期間不符、108人提議前死亡。

吳思瑤案部分有2696份連署，其中929份不符規定，多達163人重複提議、86人提議前死亡、271人居住期間不符、78人姓名錯誤或不明、147人戶籍地址錯誤或不明、身分證有誤或不明144人；綠委陳瑩案死亡連署數最多，高達185份，2576份連署中，就被剔除827份。