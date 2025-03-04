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32：0！罷免雙吳一階未過「7%死人連署」　增13藍委面對二階罷免

▲▼罷吳四騎士 成員 聯訪 說明罷免綠委進度 拼補件過關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷吳四騎士說明罷免綠委進度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

全台大罷免如火如荼，罷免團體陸續於罷免新制上路前，送交第一階段提議書，中選會近日完成查對，除了第一批19位藍委第一階罷免門檻過關外，今再增加13位藍委，且良率皆高達九成；綠委部分，罷免吳沛憶、吳思瑤、陳瑩的提議，因不符規定者過多，未達法定要求人數，並未通過第一階段，其中吳沛憶案近半、1072份連署不符規定，391人居住期間不符、108人提議前死亡；吳思瑤罷免案則有929份不符規定，多達163人重複提議；綠委陳瑩案死亡連署數最多，高達185份。

中選會日前公布，就2月25日以前地方已完成一階查對結果回報中選會的案件，經審議後有19件立委罷免案、1件市縣長罷免案。罷團則宣布首批送件的罷免藍委案成功「全壘打」，包含藍委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁，及目前停職中的新竹市長高虹安。

目前通過一階段罷免門檻的立委再多13位，分別是林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳳，目前是19加13共32位藍委通過一階門檻。而罷免吳沛憶、吳思瑤、陳瑩的提議，因不符規定者過多，未達法定要求人數，並未通過第一階段。

其中藍委罷免案部分，提議人數大約落在3千至4500份左右，其中，以藍委洪孟楷、林思銘分居一、二名，連署合格份數分別為4578、4358份，罷免藍委提案連署平均剔除百份上下，大部分原因為公務人員或戶籍地址不明，良率高達九成。

罷免綠委部分，綠委吳沛憶、吳思瑤、陳瑩為藍營鎖定「以罷制罷」指標選區，然而，一階連署全數未通過、尚待補件，其中吳沛憶罷免案2636份連署中、就有1072份連署不符規定，391人居住期間不符、108人提議前死亡。

吳思瑤案部分有2696份連署，其中929份不符規定，多達163人重複提議、86人提議前死亡；綠委陳瑩案死亡連署數最多，高達185份，2576份連署中，就被剔除827份。

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