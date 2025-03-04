恐嚇陳亭妃「竟是自己人」　資深民進黨員喊冤：不滿她從政表現

▲林姓男子坦承向陳亭妃發出簡訊，但他並無任何恐嚇之意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃遭簡訊恐嚇，陳亭妃親自向市警五分局報案後，警方調查後傳喚涉案的林姓男子到案說明，林男事後出面說明，他沒有恐嚇之意，而是不滿陳亭妃身為民進黨籍立委其種種從政表現，以及說出「不要再活在過去」等話。

陳亭妃辦公室表示，在收到恐嚇簡訊後，經著手查證對方身分，經由支持者提供相關資訊，發現該人士疑為林俊憲立委特助，這也是陳亭妃委員一開始不願公開簡訊內容的主要原因，因為不希望因此引發另一場政治風暴，讓國民黨與民眾黨藉機見縫插針、看笑話。

陳亭妃委員強調，將持續秉持「以德報怨」的精神，遵守賴清德主席團結的指示，也信守對民進黨支持者的承諾——不做網內互打。此事的後續，將全權交由檢調處理，唯一的訴求就是希望任何不理性的行為，不要波及到媽媽。

被控向陳亭妃發恐嚇簡訊的林姓男子受訪指出，他十分資深的民進黨員，他今年50歲，早在蔡介雄那時就從黨外身分關心政治，他是不滿陳亭妃從政後種種行為，傷害民進黨利益，他因不滿陳亭妃之前走票種種行為，還敢說「不要再活在過去」，陳亭妃為了市長初選，與國民黨議員互動之種種行為，讓他忍不下去，才發簡訊「好意」提醒對方要好好思考。

林男說，陳亭妃報警告他恐嚇他自己也嚇一下，沒想到陳亭妃會有這番操作，他所寫的三段話中，有那些是「恐嚇」？他與陳亭妃沒過節，也沒恩怨，怎麼會變成說讓陳亭妃母親會怕，他的簡訊沒有匿名，且用他自己的電話發簡訊，他只是氣不過，並無恐嚇之意，「沒想到陳亭妃一位大立委，竟會對他一個黨員提告」。

林男否認是林俊憲的特助，他說，「自己力挺民進黨許多公職人員，沒有擔任任何民進黨公職人員的職務，認為此番事件是陳亭妃為台南市長初選所挑起」。