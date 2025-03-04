台積電加碼在美投資　卓榮泰：壯大台灣是政府跟產業界共同立場

記者陳家祥／台北報導

台積電執行長魏哲家今（4日）宣布，將再投資美國千億美元、新建5座晶圓廠。對此，行政院長卓榮泰說，凡是有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且予以必要協助；卓強調，不論我國的先進產業或其他產業如何做全球佈局，「根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府跟產業界共同的立場，這個立場決不動搖，會持續加強跟深化」。

▲行政院長卓榮泰於總質詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）



卓榮泰今（4日）赴立院備詢前受訪說，我國海外產業發展都持續跟政府有密切的接觸跟理解，也都清楚雙方彼此的思維跟策略，凡是有助於產業界的全球佈局，凡是有助於國家整體競爭力的提升，政府都樂觀正面且予以必要協助。

卓榮泰強調，這次台積電對美的階段性投資，也是在這樣的相同的原則底下，期待能持續跟友盟國家共利互贏、彼此合作，同時也要讓台灣保持在國際產業鏈上的關鍵地位，也要確保台灣在關鍵技術上的領先，才能持續跟所有有意願合作的國家，跟其他的產業來進行有效的深化合作。

卓榮泰指出，從川普總統第一任開始，政府就調整國家很多經貿調適，因此對美國的各項投資也實質上在發展成長中。卓指出，目前對外投資的項目中，對美投資已經達到3成，同時也一併降低對中國的依賴，對中國的投資已經降到7.5%，這也是我國在經貿方面上重要的政策跟戰略思考。

「未來，不論對世界各國，我國的先進產業或其他產業如何做全球佈局，根留台灣、繼續壯大台灣，是國家政府跟產業界共同的立場，這個立場決不動搖，會持續加強跟深化。」卓榮泰說，因此，有助於全球佈局的各項產業鏈的思考，跟政府都會密切合作，這件投資案過去彼此也了解雙方的立場，未來還是會加強更多方的合作。