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行政院長卓榮泰視察高屏2快　盼加速南部交通建設

▲行政院長卓榮泰1日前往屏東縣視察「高雄–屏東間東西向第2條快速公路」 。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰1日前往屏東縣視察「高雄–屏東間東西向第2條快速公路」 。（圖／行政院提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長卓榮泰今（1）日前往屏東縣視察「高雄–屏東間東西向第2條快速公路」（高屏2快）興建規劃時表示，高屏2快未來完工後，將有利屏北地區鹽埔、九如，以及高雄仁武、左營地區的鄉親往返，且民眾未來不須前往屏東六塊厝搭乘高鐵，可直接藉由這條快速公路前往高鐵左營站，相信將使高屏兩地生活圈更加緊密，並促進地方生活、產業、觀光等發展。

卓院長指出，賴清德總統於107年擔任行政院長任內，便已核定高屏2快的可行性評估報告。近來，行政團隊針對南部交通建設規劃及發展等相關會議上，也一再觸及此一議題，希望能夠具體落實該項建設，滿足地方需求。
卓院長說，他非常重視這項計畫，交通部公路局規劃本（3）月將提報高屏2快的建設計畫至行政院，他在3月的第一天就立刻前來視察相關興建規劃，希望為高屏2快來寫下一個好的開始。

▲行政院長卓榮泰1日前往屏東縣視察「高雄–屏東間東西向第2條快速公路」 。（圖／行政院提供）

卓揆表示，高雄與屏東兩地之間的交通建設，一直是南部地區發展經濟、促進產業連結的重要命脈。隨著高雄縣、市於民國99年合併升格為直轄市後，高屏兩地已形成更緊密的生活圈，現有連貫高屏兩地的台1線及台88線，在尖峰時段已呈現飽和狀態，且比較有利屏東市與高雄鳳山地區交通往來，而位於屏北地區的鹽埔、九如，以及高雄仁武、左營地區的鄉親往返兩地，則必須繞道南下銜接台1線及台88線，甚為不便，亟需有一條直接連貫的道路，因此在高屏兩地交通規劃上，必須用更宏觀的視野來看待。

卓院長進一步說，未來高屏2快完成後，將加速地方各種發展，甚至當高鐵南沿屏東之後，地方鄉親也不須特地前往屏東六塊厝搭乘高鐵，可直接透過這條快速公路前往高鐵左營站。另一方面，高屏2快在規劃過程中，也積極聽取地方議員及相關人士意見及需求，將地方建議增設匝道、橋下道路、高屏溪景觀橋等項目，納入整體規劃評估，讓工程規劃設計一次到位。

▲行政院長卓榮泰1日前往屏東縣視察「高雄–屏東間東西向第2條快速公路」 。（圖／行政院提供）

卓院長指出，「地方需要我們快，我們就不能慢」，請屏東縣政府全力配合用地取得作業，希望於115年進行開工典禮，並如期如質完成主體工程。卓院長也期勉施工團隊同仁，宏偉的工程代表一個國家的實力，而文明的工程則代表一個國家文明的象徵。臺灣在推動公共建設的過程中，一定要朝打造文明工程的方向前進，積極做好水土保持、自然景觀與生態環境維護工作，讓工程與自然結合在一起，也讓國人看見政府建設的進步與文明。

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