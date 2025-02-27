急診塞爆照常嗨唱　國民黨團怒轟：卓榮泰道歉、林靜儀下台

記者崔至雲／台北報導

急診爆滿引發基層醫護焦慮，衛福部次長林靜儀日前的「呵呵，小腦袋」一說也惹怒醫界，26日又遭爆料在急診壅塞危機期間，參加製藥公會尾牙高歌歡唱。國民黨團今（27日）譴責林靜儀，不思如何解決當前急診壅塞，護理人員大量流失出走的問題，以為自己還在當立委，四處找人吵架、歌舞昇平，根本就不適格衛福部次長的職務。國民黨團要求行政院長卓榮泰公開向國人、醫護人員道歉，林靜儀立即下台。

▲國民黨團召開「急診苦等病床 高官冷血歡唱」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



首席副書記長羅智強表示，所謂「綠門酒肉臭、急診病死骨、靜儀小腦袋、政府大官威。」現在國內急診塞爆，但只見民進黨政府高官，忙著嗆醫師，這是何其荒謬的場景。林靜儀在急診壅塞、人命關天時刻，一位第一線急診室醫師在社群網站發出求救文，結果遭到林靜儀次長嗆說是「小腦袋」。林靜儀次長不思解決問題，還去嗆醫師，這就是民進黨最典型官員，耍官威一流，辦事無能。

羅智強指出，這還不是最嚴重的部分，卓榮泰定調林靜儀是失言，會要求林靜儀檢討。結果，林靜儀檢討社群網站留言醫師，「我不該對來路不明的譏諷文回應。」再次嗆這位留言急診室醫師是「來路不明」，這就是林靜儀的檢討。

羅智強表示，國民黨團對於此事要求很簡單，卓榮泰公開道歉，林靜儀辭職下台，為第一線搶救人命的醫護人員討公道，這種只會嗆醫護人員的官員，請早早下台，這是民進黨政府最起碼該有的責任感。

藍委陳菁徽表示，「呵呵，你的小腦袋」最近成為網路上回應酸民的流行語，真不知該哭？還是該笑？林靜儀口中「你以為政府按一個鈕，事情就會完全改變了嗎？」事實上，國民黨立委從去年二月一日上任以來，幾乎每個月都在提醒民進黨政府要「按鈕」，無論是在總質詢、委員會質詢、公聽會、記者會，還是國是論壇，不知道按了多少次鈕，多到林靜儀太傲慢，只是不想去按而已。

陳菁徽認為，假使健保點值沒有落實，健保點數沒有增加，醫護人員環境沒有改善，又如何能期待急診怎會不壅塞呢？去年八月，國際著名期刊The Lancet 說台灣的健保在崩潰邊緣，當時找了許多立委和醫學管理學會、護理師公會持續召開記者會，提醒政府要重視護理人員高離職率的問題，去年達到12%，今年可能會達到13%。陳菁徽明確指出，護理人員高出走和流失，才是現在急診壅塞最大的根源。

藍委賴士葆表示，衛福部稱急診室壅塞只在醫學中心，但全台300間地區醫院並沒有壅塞，真的是這樣嗎？在流感盛行期間，放眼望去街上各家診所，都擠滿了看病的民眾，衛福部有看到嗎？

賴士葆提到，根據統計護理人員歷年離職率已經高達13%，空缺率達6%以上，現有註冊護理人員有30萬人，實際從事護理工作大約在18-19萬人。過去國民黨副總統候選人趙少康曾提出具體政見，要替護理人員每月加薪1萬元，且直接入帳，大約需要支出200多億元預算，這筆預算可從超徵稅收5千多億元當中支應。

賴士葆認為，要留住護理人最直接、最好的做法，就是替護理人員加薪1萬元。看看美國，平均護理人員年薪200萬元，而台灣僅有70萬元左右，衛福部說要從今年五月開始，替重症病房護理師加薪，但預算規模只有20-30億元。賴士葆表示，護理師不會永遠待在重症病房，一段時間後會調整病房，況且所有護理師都很辛苦，要留住護理師人才，請政府為他們每月加薪1萬元。