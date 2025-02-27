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解放軍無預警軍演　卓榮泰：中共恣意鬧事行為應自制

▲▼行政院院會後記者會 卓榮泰 將對立法院提出覆議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對中共近期無預警軍演，行政院長卓榮泰今（27日）在院會中表示，「對於中共這種違反國際慣例、恣意鬧事的行為，希望能有所自制」，請國軍持續嚴防周邊各個狀況，請國人安心。至於我國海纜又遭中資船隻破壞，卓說，感謝海巡署在第一時間以安全維護機制，在這次事件中積極且有效率的攔獲該船，並提醒各部會提高警覺。

行政院發言人李慧芝主持院會後記者會時轉述，院長卓榮泰在院會中表示，昨天中共公然違反國際慣例，無預警在距離高雄屏東40海哩處劃設操演區，要進行射擊訓練且有多架軍機逾越海峽中線及其延伸線，「中共這個舉動不但對國際航空安全、海上船隻安全造成高度威脅，也影響區域和平安全和穩定」。

▲▼我海軍班超軍艦（1108）監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。（圖／國防部提供）

▲中共無預警劃設操演區，我海軍派出班超軍艦（1108）監控共軍四明山艦（986）與千島湖艦（886）。（圖／國防部提供）

卓榮泰說，國防部在第一時間已表達嚴厲譴責，並且從海陸空監控警戒，請國防部持續嚴密掌控台海周遭情勢，也請各部會就業管業務提高注意力；卓說，「對於中共這種違反國際慣例、恣意鬧事的行為，希望能有所自制」，請國軍持續嚴防周邊各個狀況，請國人安心。

另外，近期海纜斷裂事故頻繁，卓榮泰指出，前幾天又有中資背景的多國籍貨輪宏泰58疑似故意拋錨，破壞台澎第三海纜，台南地檢昨晚聲押該船中國籍王姓船長，其餘7名船員嚴加監控限制住居，這是依法行使必要的司法管治權。

▲▼ 「臺澎三號」海纜全斷，海巡署發現有詭異船隻在該處滯留，強行登檢帶回8名中國籍船員。（圖／海巡署提供）

▲「台澎三號」海纜全斷，海巡署發現有詭異船隻在該處滯留，強行登檢帶回8名中國籍船員。（圖／海巡署提供）

卓榮泰表示，感謝海巡署在第一時間以安全維護機制，在這次事件中積極且有效率的攔獲該船，船長和船員的處置也進入司法程序，感謝海委會同仁的辛苦。

卓榮泰說，海纜是對外通聯的主要途徑，一旦中斷的話將影響民生通訊以及國土安全，政府已經把國內外海纜指定納入關鍵基礎建設，關鍵基礎建設的維護也請各部會要提高注意力。

而對於直接、間接或灰色地帶的侵擾，卓榮泰也要求各部會，一定要從各項整備工作中提高警覺、加強備援，為國家打造安全韌性的防衛系統，讓國家的安全得到保障，也讓國人安心正常生活，這是政府存在的價值和必要性。

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜遭海巡署人員查扣帶回 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲多哥籍宏泰貨輪因破壞台灣連外海纜，遭海巡署人員查扣帶回 。（圖／記者張君豪翻攝） 

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