川普諷澤倫斯基「根本不想停戰」！　普丁才是想要和平的人

▲美國總統川普（右）、烏克蘭總統澤倫斯基（左）在白宮大吵。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）28日在白宮會面時發生激烈衝突，兩人在眾人面前大吵，美國副總統范斯（JD Vance）還在一旁加油點火，更傳出川普當場將澤倫斯基趕出白宮。川普事後表示，烏克蘭沒有美國的支持，將無法獲勝，但澤倫斯基根本不想停戰，普丁才是那個想要解決問題的人。

根據CNN報導，川普在離開白宮前往佛州時向記者表示，「澤倫斯基根本不願意考慮停火，明明停火是可以立即發生的事。」他強調，如果要結束戰爭，就必須簽署協議，而這需要時間，川普本人也希望俄烏戰爭能夠馬上停止。

川普說，「如果現在就停火，戰爭就能真正結束，這一切就會結束，但澤倫斯基並不願意這樣做。我覺得，好，沒關係，那就談個更好的條件吧。我說想要現在停火，他又說，『喔，我不想停火。』」

川普進一步批評澤倫斯基仗著美國的支持而不願妥協。他說，「澤倫斯基現在覺得自己很了不起，因為美國在背後支持烏克蘭。但是沒有我們，他贏不了，這是一定的。」

▲美國總統川普狠酸，俄羅斯總統普丁才是真正想要停戰的人。（圖／路透）



川普更氣得直指澤倫斯基不是想要實現和平的人，反而普丁才是那個真正希望停戰的人。他表示，澤倫斯基應該明確表態希望和平，而不是不斷針對普丁發表負面言論。他說，「普丁想要解決問題，他想結束這場戰爭。」

當被問及是否考慮切斷對烏克蘭的軍事援助時，川普未明確回應，但他強調，「我考慮怎麼做並不重要，你們今天都看到了，他不是一個想要終結戰爭的人，而我關心的只有一件事，他是不是真的想要停止這場流血衝突。」

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