CNN狠打臉川普！　細數澤倫斯基「至少說過33次謝謝」

記者王佩翊／編譯

美國總統川普在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，怎知卻因為副總統范斯在旁邊搧風點火，導致兩人直接爆發激烈衝突。范斯甚至失控斥責澤倫斯基「不知感恩」，沒有對美國說謝謝，並且「不夠感激」。然而CNN事後整理卻指出，澤倫斯基早就公開感謝美國不下33次。

▲烏克蘭總統澤倫斯基2月28日與美國總統川普、副總統范斯會面，怎料卻發生爭執。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，川普在白宮橢圓辦公室與澤倫斯基進行會談時，范斯突然與川普一同指責澤倫斯基對美國在俄烏戰爭中的支援「不夠感激」，場面緊張，最終更是不歡而散。

川普在會上嗆澤倫斯基稱，「你這樣做，對美國是非常不尊重的！美國已經幫了你們比很多人認為應該幫的還要多！」此時范斯突然說，「你有說過感謝嗎？」儘管澤倫斯基回應道，「很多次了，今天我也說了。」范斯仍還嘴稱‧「不，我是說這整場會議，你有說過嗎？」

隨後川普與范斯情緒激動，數度打斷澤倫斯基發言，場面失控。然而根據CNN事實查核整理，自俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基早已多次公開感謝美國，包括川普、拜登（Joe Biden）、國會議員、美國國防企業及其員工，甚至是美國民眾，前後高達33次。

就連在白宮與川普經歷大吵，澤倫斯基離開白宮後，仍隨即在社群平台X發文，「感謝美國，感謝你們的支持，感謝這次訪問。感謝@POTUS、國會和美國人民。烏克蘭需要公正且持久的和平，而我們正為此努力。」

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