川普、澤倫斯基白宮對罵！　范斯怒喊：你向美國說過一句謝謝嗎？

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發生激烈衝突，就連在場的美國副總統范斯（JD Vance）也不斷指著澤倫斯基說，他沒有對美國表達絲毫感激之意，「你應該感謝總統（川普），因為他正試圖結束這場衝突。」

根據《華盛頓郵報》報導，川普（Donald Trump）在會談中直言，澤倫斯基已經沒有籌碼，沒有資格向美國提出要求，甚至暗示若態度不改，談判恐怕會破局，並將烏俄戰爭的責任歸咎於烏克蘭，「是你讓自己陷入這麼糟糕的處境。」

▲澤倫斯基2月28日與川普、范斯在白宮橢圓辦公室會面。（圖／路透）



澤倫斯基不滿地回應，「首先，戰爭期間，每個國家都會遇到問題，就連你們也一樣。但你們有遼闊的海洋，現在或許感受不到這場戰爭的影響，但未來一定會感受到。」

這句話似乎激怒了川普，他不斷加重語氣怒斥澤倫斯基，「你怎麼知道？別告訴我們我們會有什麼感受，你沒有資格這麼說！」

「你現在的處境很不妙，是你讓自己陷入這麼糟糕的局面，」川普繼續說，「現在你手上的籌碼不多，但有我們，你才會有更多選擇。」澤倫斯基回應，「我不是在玩牌。我很認真，總統先生，我很認真。」

川普語氣激動地回應：「你在拿數百萬人的生命當賭注！你在賭第三次世界大戰！你在賭第三次世界大戰！而且你的態度對這個國家、這個一直支持你的國家極為不尊重！比很多人預期的還不尊重！」

范斯也加入質問，「你有在這整場會議裡說過『謝謝』嗎？」澤倫斯基則回應，他一直感謝美國人民對烏克蘭戰爭的支持。然而，當他試圖繼續說話時，川普直接打斷了他。

會談中最激烈的爭論發生在范斯提及外交解決方案並批評拜登（Joe Biden）政府時，澤倫斯基提及俄羅斯2014年侵略克里米亞的行動，並指責國際社會縱容俄羅斯的侵略。

范斯對此感到相當不滿，「總統先生（澤倫斯基），恕我直言，我認為你在橢圓辦公室當著美國媒體的面討論這件事，是對美國的不尊重，你應該感謝總統（川普），因為他正試圖結束這場衝突。」

▲川普在社群發文指出澤倫斯基還沒準備好談和平。

事後，川普在社群媒體上發文，「我判斷，澤倫斯基總統還沒準備好談和平，因為他認為美國的參與會讓他在談判中取得優勢。我不想要優勢，我想要的是和平。」川普強調，「他在我們珍視的橢圓辦公室裡對美國表現出不敬。他等到準備好談和平的時候再回來吧。」

大約半小時後，澤倫斯基在X發文，試圖淡化爭議，「感謝美國，感謝你們的支持，感謝這次訪問。謝謝 @POTUS（美國總統帳號）、國會和美國人民。烏克蘭需要公正且持久的和平，而我們正為此努力。」

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

▲澤倫斯基發文感謝美國。