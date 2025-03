川普、澤倫斯基白宮對罵！　范斯怒喊：你向美國說過一句謝謝嗎？

記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普2月28日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)發生激烈衝突,就連在場的美國副總統范斯(JD Vance)也不斷指著澤倫斯基說,他沒有對美國表達絲毫感激之意,「你應該感謝總統(川普),因為他正試圖結束這場衝突。」

根據《華盛頓郵報》報導,川普(Donald Trump)在會談中直言,澤倫斯基已經沒有籌碼,沒有資格向美國提出要求,甚至暗示若態度不改,談判恐怕會破局,並將烏俄戰爭的責任歸咎於烏克蘭,「是你讓自己陷入這麼糟糕的處境。」

▲澤倫斯基2月28日與川普、范斯在白宮橢圓辦公室會面。(圖/路透)



澤倫斯基不滿地回應,「首先,戰爭期間,每個國家都會遇到問題,就連你們也一樣。但你們有遼闊的海洋,現在或許感受不到這場戰爭的影響,但未來一定會感受到。」

這句話似乎激怒了川普,他不斷加重語氣怒斥澤倫斯基,「你怎麼知道?別告訴我們我們會有什麼感受,你沒有資格這麼說!」

「你現在的處境很不妙,是你讓自己陷入這麼糟糕的局面,」川普繼續說,「現在你手上的籌碼不多,但有我們,你才會有更多選擇。」澤倫斯基回應,「我不是在玩牌。我很認真,總統先生,我很認真。」

川普語氣激動地回應:「你在拿數百萬人的生命當賭注!你在賭第三次世界大戰!你在賭第三次世界大戰!而且你的態度對這個國家、這個一直支持你的國家極為不尊重!比很多人預期的還不尊重!」

范斯也加入質問,「你有在這整場會議裡說過『謝謝』嗎?」澤倫斯基則回應,他一直感謝美國人民對烏克蘭戰爭的支持。然而,當他試圖繼續說話時,川普直接打斷了他。

會談中最激烈的爭論發生在范斯提及外交解決方案並批評拜登(Joe Biden)政府時,澤倫斯基提及俄羅斯2014年侵略克里米亞的行動,並指責國際社會縱容俄羅斯的侵略。

范斯對此感到相當不滿,「總統先生(澤倫斯基),恕我直言,我認為你在橢圓辦公室當著美國媒體的面討論這件事,是對美國的不尊重,你應該感謝總統(川普),因為他正試圖結束這場衝突。」

▲川普在社群發文指出澤倫斯基還沒準備好談和平。

事後,川普在社群媒體上發文,「我判斷,澤倫斯基總統還沒準備好談和平,因為他認為美國的參與會讓他在談判中取得優勢。我不想要優勢,我想要的是和平。」川普強調,「他在我們珍視的橢圓辦公室裡對美國表現出不敬。他等到準備好談和平的時候再回來吧。」

大約半小時後,澤倫斯基在X發文,試圖淡化爭議,「感謝美國,感謝你們的支持,感謝這次訪問。謝謝 @POTUS(美國總統帳號)、國會和美國人民。烏克蘭需要公正且持久的和平,而我們正為此努力。」

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.