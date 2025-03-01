　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭人氣炸「聲援自家總統」　怒批美國：精心安排的羞辱

文／中央社

美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月28日在白宮發生前所未有的激烈口角後，烏克蘭民眾感到既震驚又憤怒。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

法新社報導，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmygal）表示，他力挺澤倫斯基提出要美國給予安全保障以支持任何和平協議的訴求。他在社群媒體X上示警，稱「沒有保障的停火將導致俄羅斯占領」歐洲。

烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）肯定澤倫斯基的「勇氣」，稱他「勇敢捍衛我們人民的榮譽，他們為了自由付出鮮血」。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）說，澤倫斯基「有為對的事情挺身而出的勇氣與力量」。

烏克蘭總統府消息人士指控美國領導階層「公然與俄羅斯同流合汙」。

這名消息人士表示：「我們非常尊重美國，也敬愛美國人民。然而遺憾的是，我們的朋友，也就是美國人民錯信川普。」此人還說，烏克蘭會致力與「歐洲國家建立新聯盟」。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示，他的部隊與澤倫斯基站在一起。

鮮少發表政治聲明的瑟爾斯基在社群媒體上表示：「武裝部隊與烏克蘭、人民和最高統帥同在。我們團結就是力量。」

基輔經濟學院校長米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）表示，澤倫斯基原本前往美國要簽署的礦產協議和美烏關係仍有挽救餘地，但他對兩國領袖在白宮橢圓形辦公室的爭論震驚不已。他告訴法新社：「我們很震驚。我很震驚。」

網友波沃羅茲尼克（Oleksandra Povoroznyk）在社群媒體X上說，看著澤倫斯基和川普爭執讓她感覺「恐慌症發作」，同時對「打斷澤倫斯基、企圖讓他閉嘴的可悲惡霸」感到憤怒；她指的是美國總統川普和副總統范斯（JD Vance）。

公關顧問杜克（Yarema Dukh）則表示：「這真是歷史性的一天。全世界都在即時觀看一個來自飽受戰爭蹂躪國家的男人如何面對兩個流氓。」

烏克蘭政府顧問齊布斯卡（Lyubov Tsybulska）在臉書（Facebook）上寫道：「這是我們最糟糕的夢魘，無法想像一個美國總統會這樣說話。感覺就像遭到伏擊，一場精心安排的羞辱。」她說，俄羅斯將「回味這場會談很久」。

知名社運人士史騰科（Serhii Sternenko）在X上寫道：「我敬佩總統（澤倫斯基）勇於面對壓力。我們不是一個可以屈服和出賣的國家。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
475 2 1114 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「小葉啟田」葉清田離世！
「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇！　大谷開車門錯愕
快訊／嘉義死亡車禍！　1死1重傷
方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼
被誣虐死女童！保母告「鳳梨+勾惡+彫博」求償百萬　結果出爐
1個月前痛失姊姊！　小S「黑底白字」悼念方大同
烏克蘭人氣炸！　怒批美國：精心安排的羞辱
方大同爆肺纏身！　台大醫揭「氣胸死亡機率」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

川普、澤倫斯基談崩　歐洲懷疑「事先設局」

網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

快訊／日本山手線「鐵軌冒煙起火」！原因曝光　全線一度停駛

CNN狠打臉川普！　細數澤倫斯基「至少說過33次謝謝」

烏克蘭人氣炸「聲援自家總統」　怒批美國：精心安排的羞辱

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機「挖角國安人員」

未獲採訪許可！俄官媒「偷偷潛入」白宮大吵現場　下場曝光

日本護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒：牽制中國軍事威脅

澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

視線死角引發悲劇！　車加完油後未禮讓騎士撞飛重傷

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

徐藝洋嗑瓜子「把牙嗑壞」 黃子韜「求生欲低」狂嘲笑XD

5億高中生告別式等嘸家屬　姑姑首現身：一定會有因果報應

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

川普、澤倫斯基談崩　歐洲懷疑「事先設局」

網紅「一片肉色」辣露超兇上圍　男猛盯狂看！下秒慘撞電線桿

快訊／日本山手線「鐵軌冒煙起火」！原因曝光　全線一度停駛

CNN狠打臉川普！　細數澤倫斯基「至少說過33次謝謝」

烏克蘭人氣炸「聲援自家總統」　怒批美國：精心安排的羞辱

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機「挖角國安人員」

未獲採訪許可！俄官媒「偷偷潛入」白宮大吵現場　下場曝光

日本護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒：牽制中國軍事威脅

澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

日本8旬屋主暴斃！　承辦警察夜闖豪宅「偷走656萬」

「小葉啟田」葉清田離世！享壽69歲　好友恬娃悲痛證實

「哈囉，謝謝！」萬波中正秀中文　滿場應援讓他更有鬥志

曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境　牆上麻雀頭藏這功能

徵信社教父自撞！賓士車左轉卡庇護島畫面曝　感到尷尬棄車落跑

留言刷一排中獎！男大生參加臉書「直播刮刮樂」　慘遭詐2.8萬

「翔平，這次換你了」道奇教頭成功復仇　大谷開車門錯愕畫面曝

方大同41歲病逝震撼樂壇！　王力宏長文痛悼：世界失去了特別的光

快訊／嘉義2機車路口碰撞「飛進田裡」1死1重傷　現場畫面曝

萬波中正雙安開轟！火腿3比0完封統一獅

王宇婕.勇兔當伴娘「搶著跟他搭」　曾國城包五位數：3600誰受得了

國際熱門新聞

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

美國務院終止「修復烏克蘭電網」援助計畫　

澤倫斯基川普爆爭執　烏駐美大使搖頭遮臉

還原美烏白宮罵戰過程：范斯1句話點燃戰火

白宮吵翻是陷阱？　專家：烏克蘭僅剩3選擇

川普、澤倫斯基「白宮大爆吵」逐字稿曝

川普、澤倫斯基對罵！　馬斯克加入戰局

白宮大吵後　俄無人機轟炸烏克蘭醫院

嘟嘟車活春宮！她跨坐男伴磨蹭下體

川普罵澤倫斯基！歐盟領袖力挺烏克蘭

川普、澤倫斯基會面衝突　美股震盪收高601點

范斯怒罵澤倫斯基：你向美國說過謝謝嗎？

更多熱門

相關新聞

CNN打臉川普！澤倫斯基至少說過33次謝謝

CNN打臉川普！澤倫斯基至少說過33次謝謝

美國總統川普在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基，怎知卻因為副總統范斯在旁邊搧風點火，導致兩人直接爆發激烈衝突。范斯甚至失控斥責澤倫斯基「不知感恩」，沒有對美國說謝謝，並且「不夠感激」。然而CNN事後整理卻指出，澤倫斯基早就公開感謝美國不下33次。

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機挖角國安人員

川普大砍聯邦雇員　中俄趁機挖角國安人員

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

日護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒曝主因

日護衛艦首次「獨自穿越台海」　日媒曝主因

白宮大吵後　俄無人機轟炸烏克蘭醫院

白宮大吵後　俄無人機轟炸烏克蘭醫院

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基川普美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／方大同「抗病5年」離世！享年41歲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」

方大同最後發文「被拍臉頰消瘦身影」

今天「龍抬頭」　敲水龍頭恐降財運

嘉義零食電商傳跑路！網紅鳳梨下通牒

一堆品牌歡慶228炎上！摩斯漢堡文案被讚翻

燒肉店老闆是分屍魔　疑用「人肉」上桌

快訊／川普嗆澤倫斯基不尊重　發文：拿數百萬生命當賭注

方大同41歲病逝　去年才發片...病到「只能手持錄音」

王齊麟求婚2個月「陳詩媛認了遇到問題」

台灣「特斯拉新Model Y」入手大降價

台AV女優胎尼「日本二度出道」

棉被蓋頭強壓哄睡！新北嬰僵硬趴地3HRS身亡

傳澤倫斯基被川普「趕出白宮」

抓住暖陽！下周鋒面冷氣團連襲「瞬降10度」　連4天全台濕冷

更多

最夯影音

更多

正妹護理師怒喊3萬薪誰要　「想不出比離職更好的辦法」

周杰倫唱《難哄》主題曲　章若楠樂喊：追星成功！

Karina陽台直播「樓下粉絲大喊」　她驚慌：我忘記我是Karina了...

民眾於228會場痛罵 #蔣萬安 「加害者還敢微笑？」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面