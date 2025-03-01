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澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

▲▼哈爾科夫一家醫院在美烏談判破局數小時後遇襲。（圖／翻攝自X）

▲哈爾科夫一家醫院在美烏談判破局數小時後遇襲。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈爭執，會談不歡而散，澤倫斯基憤而離開白宮。數小時後，烏克蘭哈爾科夫一家醫院遭俄羅斯無人機攻擊，不僅引發火災，還造成平民傷亡。外界關注，這次空襲是否與美烏關係惡化有關，因為川普先前更曾揚言若澤倫斯基不同意他的和平條件，美國將不再為烏克蘭提供支持。

據《每日郵報》報導，烏克蘭距俄羅斯邊境不到30公里的哈爾科夫市傳出遭俄軍無人機攻擊，一家醫院慘被擊中並引發火災，造成多名平民受傷。烏克蘭官員指出，俄軍出動了8架無人機攻擊該市3個中心區域，包括加油站、高層公寓和醫療設施。敖德薩市也被無人機攻擊，造成一人死亡，多人受傷。

這起襲擊發生數小時前，川普與澤倫斯基才剛在白宮當著全球媒體面前發生激烈爭執。川普指責澤倫斯基「不懂感恩」，還威脅烏克蘭若不接受他的和平方案，就要撤回援助。儘管澤倫斯基強調烏方已多次向美國表達感謝，但川普怒吼「你在拿第三次世界大戰來賭博」，劍拔弩張的氣氛令坐在一旁的烏克蘭駐美大使也忍不住掩面搖頭。

爭吵後，川普透過社群媒體Truth Social發表聲明，指責澤倫斯基在白宮「不尊重美國」，還揚言澤倫斯基可以「在他準備好談和平時再來」；澤倫斯基則憤而拂袖離去，美烏原定於下午舉行的聯合記者會和簽署儀式也隨之取消。事後，澤倫斯基在網上感謝美國支持，強調烏克蘭尋求「公正且持久的和平」。

目前，媒體還不清楚俄羅斯展開的空襲行動是否與美烏談判破局有直接關聯，但俄羅斯持續對烏克蘭城市發動攻擊，加劇戰爭緊張局勢。白宮未對襲擊事件發表評論，而烏克蘭則強調將持續對抗俄羅斯軍事行動，並爭取國際社會的進一步支持。

►傳澤倫斯基被趕出白宮　川普怒喊：沒有美國你什麼都沒有
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