澤倫斯基失去靠山？美烏白宮大吵後　俄無人機轟炸哈爾科夫醫院

美國總統川普2月28日與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發激烈爭執,會談不歡而散,澤倫斯基憤而離開白宮。數小時後,烏克蘭哈爾科夫一家醫院遭俄羅斯無人機攻擊,不僅引發火災,還造成平民傷亡。外界關注,這次空襲是否與美烏關係惡化有關,因為川普先前更曾揚言若澤倫斯基不同意他的和平條件,美國將不再為烏克蘭提供支持。

據《每日郵報》報導,烏克蘭距俄羅斯邊境不到30公里的哈爾科夫市傳出遭俄軍無人機攻擊,一家醫院慘被擊中並引發火災,造成多名平民受傷。烏克蘭官員指出,俄軍出動了8架無人機攻擊該市3個中心區域,包括加油站、高層公寓和醫療設施。敖德薩市也被無人機攻擊,造成一人死亡,多人受傷。

