澤倫斯基稱「沒必要向川普道歉」　有信心挽回雙方關係

▲澤倫斯基不認為自己需要向川普道歉，也有信心可以挽回雙方關係。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日和美國總統川普（Donald Trump）、副總統范斯（JD Vance）在白宮爆發激烈口角。澤倫斯基隨後接受專訪時指出，他不認為自己需要向川普道歉，也有信心可以挽回雙方關係。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受《福斯新聞》專訪時表示，他不認為自己需要為在白宮與川普的一場激烈對話道歉，「我不認為我們做錯了什麼。」但澤倫斯基也坦言，這場風波對雙方都不好。

President Zelenskyy addresses whether he owes President Trump an apology during an exclusive interview with @BretBaier on "Special Report." pic.twitter.com/D2mqSbWSg9 — Fox News (@FoxNews) February 28, 2025

《福斯新聞》主播拜爾（Bret Baier）詢問澤倫斯基，他和川普的關係是否能挽回時，澤倫斯基表示，「當然，這不只是兩位總統之間的關係，而是歷史性的關係，是我們兩國人民之間牢不可破的聯繫，這也是為什麼我每次見面時，總是先代表我們的人民感謝你們的人民。」

澤倫斯基強調，「當然，我也感謝總統和國會，但最重要的是感謝美國人民……我們非常希望這段強而有力的關係能夠維持下去，而且這很重要。我相信我們會做到。」