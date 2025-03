澤倫斯基稱「沒必要向川普道歉」　有信心挽回雙方關係

▲澤倫斯基不認為自己需要向川普道歉,也有信心可以挽回雙方關係。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日和美國總統川普(Donald Trump)、副總統范斯(JD Vance)在白宮爆發激烈口角。澤倫斯基隨後接受專訪時指出,他不認為自己需要向川普道歉,也有信心可以挽回雙方關係。

澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)接受《福斯新聞》專訪時表示,他不認為自己需要為在白宮與川普的一場激烈對話道歉,「我不認為我們做錯了什麼。」但澤倫斯基也坦言,這場風波對雙方都不好。

President Zelenskyy addresses whether he owes President Trump an apology during an exclusive interview with @BretBaier on "Special Report." pic.twitter.com/D2mqSbWSg9