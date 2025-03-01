川普大砍聯邦雇員　中俄趁機「挖角國安人員」

▲美國國防部短期內可能會解僱超過5000名入職不超過一年的試用期員工。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國情報機構近期發現，包括俄羅斯與中國在內的外國勢力，正積極招募美國聯邦政府內部的國安人員，特別是那些已經遭到解僱，或擔心自己即將被裁撤的員工。

根據CNN報導，知情人士透露，俄羅斯和中國的目標主要是持有安全許可（security clearance）的前聯邦雇員，以及可能面臨被解僱的試用期員工，因為這些人可能掌握關於美國關鍵基礎設施和政府運作的重要情報；至少有兩個國家已經建立了招募網站，並透過LinkedIn大力招募聯邦員工。

美國海軍刑事調查局（NCIS）的一份文件顯示，美國情報機構以「高度信心」（high confidence）評估，外國對手正試圖招募聯邦雇員，並利用美國總統川普的大規模裁員計畫。

CNN審閱的文件雖有部分內容被刪減，但仍顯示，外國情報官員正被指示在 LinkedIn、TikTok、小紅書和Reddit上物色潛在線人。該文件指出，至少有一名外國情報官員指示其線人，在LinkedIn上建立公司檔案並發布招聘廣告，主動接觸那些顯示「開放求職」狀態的聯邦雇員。

另一名消息人士表示，「這些國家認為，這些人現在是最脆弱的時候——失業了，對被解僱感到憤怒等等。」還有一名知情人士透露，「這些被拋棄的聯邦員工擁有大量機構知識，對我們的競爭對手和敵對國家的情報機構來說，是極具吸引力的目標。」

這份情報似乎證實了此前一些美國官員的擔憂，也就是大規模裁員可能會讓外國情報機構找到大量潛在的招募對象，這些人可能因為經濟困境或不滿而變得容易被策反。美國司法部近年已經起訴多名前軍事及情報官員，指控他們向中國提供美國機密情報。

一名前情報官員指出，中央情報局（CIA）其實也經常使用類似的策略來招募外國政府的不滿官員。例如，CIA曾發布一系列公開招募影片，試圖說服俄羅斯政府內部人士為美國提供情報，這些影片還提供了安全聯絡方式。

CIA和美國國防部目前正在考慮進一步削減人員；國防部上週的一份備忘錄顯示，短期內可能會解僱超過5000名入職不超過一年的試用期員工。此外，CIA 已經解僱超過20名參與多元化事務的官員，其中許多人正在法院提起訴訟，對解僱決定提出挑戰。