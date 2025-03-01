還原「川普澤倫斯基大吵」過程：范斯1句話點燃戰火　美烏談判破局

▲川普與澤倫斯基在白宮掀起罵戰，導致礦產協議談判破局，雙方不歡而散。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮會見美國總統川普、副總統范斯，原計劃簽署礦產協議，不料會談卻演變成激烈罵戰。BBC記者佩察（Myroslava Petsa）與維滕貝格（Daniel Wittenberg）還原事故始末，表示川普和范斯指責烏克蘭對美援助「不夠感激」，控訴澤倫斯基企圖掀起三戰，澤倫斯基則強調自己作為戰時領袖，無法接受美方態度，最後簽署儀式取消，雙方不歡而散。

據BBC報導，美烏會面初期，一切仍按外交禮節進行，川普在白宮西翼迎接澤倫斯基，2人握手寒暄，烏克蘭儀仗隊則列隊致敬。隨後，澤倫斯基贈送川普一條烏克蘭拳擊手烏希克（Oleksandr Usyk）的冠軍腰帶，川普則稱讚澤倫斯基的服裝，現場氣氛融洽。

然而，當話題轉向美國對烏克蘭的援助時，副總統范斯率先點燃火藥桶，直控澤倫斯基對美國的支持「不夠感激」，還表示「這場戰爭必須通過外交途徑解決」，引得澤倫斯基臉色一沉，當場反問「怎麼樣的外交？」

未等對方說完，范斯便插話道，「你來到橢圓形辦公室，當著美國媒體的面發表訴求，這是對我們的『不尊重』，你應該向川普政府表達感謝。」川普則進一步強調，「你已經說夠多了。你沒有贏，你應該心存感激。你現在手上沒有籌碼。」

澤連斯基聞言立刻反駁，「我不是在玩籌碼，總統先生，我很認真，我是處於戰爭中的國家領袖。」川普回應，「你在賭上第三次世界大戰，而你的行為對這個國家極為不尊重。這個國家對你的支持，已經超過了許多人認為應該給予的程度。」隨後，范斯再次插話，質疑「在這整場會議裡，你有說過一句『謝謝』嗎？沒有。」

烏克蘭駐美大使見狀，雙手抱頭，表情極為尷尬，整個橢圓形辦公室的氣氛也降至冰點，在場記者目睹這場異常激烈的交鋒，震驚不已。媒體表示，他們從未見過這樣的場面，其中一位記者更直言，「我無法想像這樣的情景會在白宮上演。」當記者們走出橢圓辦公室時，許多人仍愣在原地，部分不在場媒體透過回放見到這場罵戰後，表情同樣充滿震驚。

隨後，白宮宣布取消原定於東廳舉行的新聞發布會及簽章儀式。不久後，川普在自家創辦的社群平台Truth Social發文稱，澤倫斯基可以「在他準備好談和平時再來」；澤倫斯基則大步走出白宮，與駐美大使登上等候的車輛，顯然對這次會談結果不滿。