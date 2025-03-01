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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普、澤倫斯基大吵　藍委揭媒體沒注意的事：台灣的籌碼是什麼？

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問白宮，與美國總統川普（Donald Trump）舉行會面，不過兩人在會面時發生激烈言語衝突。對此，國民黨立委葛如鈞說，有段媒體可能沒有注意到的段落，這次川澤會談告訴大家，沒有準備就要討論和平，那是不可能的事；甚至就算要求戰，也得把籌碼準備好。臺灣，你有什麼？要去哪裡？這是一個有智慧的領導人該重新探問自己的事。

對於川普與澤倫斯基發生口角衝突，葛如鈞分析，國家元首的對談、國與國的關係需要國家元首的冷靜應對與智慧，尋求援助與談判更需要籌碼，今天美國與烏克蘭在白宮的對談給了台灣許多啟示，如果一個國家的元首，在另一個國家的元首辦公室說出「你們現在沒有意識到海岸線的美麗，未來會。」這暗示「戰爭有一天也會來到你們的領土」這不可能不觸怒川普，老實說，川普的回應「別告訴我們我們會有什麼感受」已經算是客氣了。

不過，葛如鈞也提到，很多台灣媒體可能沒有注意到的段落，兩人的對話告訴我們和平需要靠智慧來爭取，就算是與昔日盟友並肩，在川普 2.0 時代，你也還是得拿出必要的籌碼。

葛如鈞續指，台灣缺電，美國有能源有先進核能的技術，台灣有半導體，美國需要本地製造與先進製程。這次川澤會談告訴我們，沒有準備就要討論和平，那是不可能的事；甚至就算要求戰，也得把籌碼準備好。臺灣，你有什麼？要去哪裡？這是一個有智慧的領導人該重新探問自己的事。
 

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