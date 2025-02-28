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填資料IG抽獎「抽中蘋果手機+9萬元」　慘被騙40萬！警1句破解

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲參加IG抽獎，慘被騙40萬元。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

詐騙手法層出不窮，令人難辨真假，內政部警政署「165打詐儀錶板」常分享詐騙案例，提醒民眾別上當。日前有位民眾看到IG廣告，「點擊參加抽獎，輕鬆帶回蘋果手機和現金99,999元！」填了資料後收到中獎通知，一步步掉入陷阱，最終被騙40.9萬元。警政署強調，「已經中獎，卻要求先匯款，一定是詐騙！」

內政部警政署在「165打詐儀錶板」分享一則詐騙案例，有位民眾在IG看到一則廣告，內容宣稱「點擊參加抽獎，輕鬆帶回蘋果手機和現金99,999元！」他心想，反正填個資料又不用錢，於是抱著試試看的心態，點擊進去並輸入了姓名和聯絡方式，沒想到隔天就收到了中獎通知。

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IG帳號「worldtattoocollection」私訊告知他幸運中獎，只需要聯繫客服，確認領獎流程即可。於是他按照指示點擊了客服連結，並加入了一個LINE帳號「楊子晴」。對方甚至還與他進行了視訊通話，詳細說明如何領取獎品。「楊子晴」告訴他，蘋果手機和獎金會一起發送，但獎金轉帳部分需要先開通「第三方認證」，並支付手續費。

他心想，既然已經中獎，若因手續費而錯失獎品很可惜，於是按照指示匯了第一筆費用。匯款後，楊子晴再次聯繫他，因為尚未開通網路銀行功能，要再支付一筆「啟用費」。雖然他起疑，但對方用堅定語氣保證，只是必要手續，之後會退回所有費用，於是他又再次匯款。

然而，對方後續不斷以「認證資料更新費」、「稅務保證金」等理由要求繼續匯款，最終他共付了40萬9908元，沒想到對方突然消失，LINE訊息不再回應，電話也無法撥通，他才驚覺大事不妙，趕緊報案求助。警方提醒，「已經中獎，卻要求先匯款，一定是詐騙，發現可疑情況，請撥打165諮詢」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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