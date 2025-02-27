80歲翁陷愛情詐騙！「德籍護師」未婚妻被綁架　急買點數要贖人

▲80歲老翁到派出所求助員警 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名80歲老先生日前陷入「假愛情交友」詐騙陷阱，深信網路上結識的「未婚妻」艾莉絲（音譯）被綁架，急向警方求助。儘管警方迅速識破騙局，老先生卻一度堅信不疑，甚至向淡水警分局督察組投訴，指責員警冷漠。經過偵查隊與督察組耐心解釋與查證，他才驚覺受騙，損失新臺幣7萬多元的「贖金」。

據老先生陳述，他去年9月透過網路認識自稱德國醫護人員的艾莉絲，兩人經LINE頻繁聯繫，建立深厚感情，甚至互稱夫妻。2024年12月初，艾莉絲稱將從柏林搭土耳其航空返台，老先生滿心期待前往接機，卻接到艾莉絲求救訊息「中途被不明人士綁架」。

隨後，詐騙集團以各種理由要求老先生購買APPLE STORE點數支付贖金。老先生陸續支付7萬多元後，對方仍未「釋放」艾莉絲，他因無力再購點數卡，於是向警方報案。

淡水警分局偵查隊偵查佐吳亮展接手調查，查詢艾莉絲的中文姓名、戶籍及航班紀錄，發現毫無相關資料，證實其身份純屬虛構。警方剖析案情後，老先生終於認清受騙事實，粉紅泡泡瞬間破滅。警方提醒他立即刪除相關聯絡資訊，避免詐騙集團故技重施，並呼籲民眾謹防網路交友詐騙，若遇金錢要求應提高警覺及早求助。

▼詐騙集團用話術要老翁匯款 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）