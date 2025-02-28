快刪！高利貸詐騙偽裝「金融App」竊個資做裸照　下載量破10萬次

▲熱門金融App「Finance Simplified」暗藏高利貸詐騙，超過10萬人受害。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者閔文昱／綜合報導

網路情報公司Cyfirma近期發現，一款名為「Finance Simplified」的安卓應用程式實際上是高利貸詐騙軟體 SpyLend 偽裝而成，表面上提供金融計算或貸款服務，但實際上會竊取用戶個資、製作不雅照片，並利用外部鏈接進行高利貸詐騙，下載量已超過10萬次。對此，Google Play已緊急下架這款應用程式，並呼籲用戶立即刪除。

根據Cyfirma研究報告，Finance Simplified 偽裝成合法金融工具或貸款服務，吸引用戶下載其 APK 檔案，藉此逃避 Google Play 的安全審查機制。此外，該應用程式利用 WebView 技術將用戶導向外部詐騙網站，從而繞過 Google 的安全檢查，一旦成功安裝，Finance Simplified 會收集用戶數據，竊取個資、照片、聯絡人資料等，甚至製作假裸照，用來勒索金錢。

▲Finance Simplified下載量破10萬。（圖／翻攝自Cyfirma官網）

不少用戶在評論中表示，這款應用程式提供的貸款金額很低，但會要求高額費用，否則就公開編輯成裸照的照片。Finance Simplified 在短短一周內，下載量從5萬次暴增至10萬次，顯示其擴散速度驚人。

針對此事件，Google 已經將 Finance Simplified 從 Google Play 商店下架，並呼籲用戶利用 Google Play Protect 功能來防禦其他惡意軟體，即使是從 Google Play 以外的地方安裝也可以偵測。

Google也呼籲，已安裝 Finance Simplified 的用戶應立即刪除該應用程式，並檢查應用程式授權狀態，同時考慮變更所有相關網銀帳號密碼，以防個人資料遭進一步濫用。