　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「交往為前提」嘉義輕熟女被詐91萬　保母斜槓車手被逮

▲▼ 【斜槓保母兼職變調 中埔警埋伏逮車手】 。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 保母斜槓兼職變調，中埔警埋伏逮車手並起出詐騙款項 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

40歲陳姓女子向中埔分局番路分駐所報案，指稱疑似遭到詐騙，經警方了解陳女於114年2月初，在臉書社團「交友為前提」結識1名男子，對方佯稱欲寄送禮物包裹予被害人，要求陳女與貨運公司人員接洽聯繫配送問題，詐團佯裝貨運公司人員，謊稱需支付國外貨運「清關費、索賠費、增值稅」等，誘騙陳女分別匯款14萬500元及面交77萬5,500元，共計損失91萬6,000元。後因該詐團仍持續以不同理由向陳女索取費用，陳女始驚覺發現遭騙向警方報案。

▲▼ 【斜槓保母兼職變調 中埔警埋伏逮車手】 。（圖／中埔分局提供）

中埔分局獲報後立即組成專案小組，於2月25日上午趁陳女在嘉義縣番路鄉內甕村面交現金新臺幣328萬元時，當場逮捕1名現職為保母之詐騙女姓車手，並起獲詐騙相關證件等證物。警詢後依涉犯詐欺罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。警方將持續擴大調查，積極向上溯源，全力打擊詐騙集團。

中埔分局分局長曾裕景呼籲，詐騙集團多利用人性的弱點，有愛情、親情、投資獲利及求職等類型。要避免受騙，除不心存貪念外，遇事要遵行「停」、「聽」、「看」守則，勿急、勿躁、多思考，始可避免被騙及財物損失。面對千變萬化的新興詐騙犯罪，有賴民眾提高「識詐」意識，提醒大家碰到類似狀況時，應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢，相信一定可以避免許多錯誤與損失。希望大家能一起來合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 3 1486 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0050分割「1拆5」大動作！每張4萬有找　小資族喜迎4利多
載客量大車廂卻超乾淨　北捷4圖解答！一票感動讚：台灣之光
劉畊宏健身直播「掉粉854萬」！　知名公司認解約
9綠委罷免案一階審查未過　趙少康轟：戰力弱又沒出息的在野黨
坤達「低調合體柯佳嬿」一起喝陳志強喜酒！　寫15字祝福
「護理師空缺率」創10年新高！　引爆醫療崩壞骨牌效應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中KTV醉客互毆！警到場噴辣椒水伺候　長髮妹遭壓制在地畫面曝

男友是「石油大亨」要匯33億美金給她　銀行一眼識破是騙局

沒禮讓撞傷外國人挨罰1.2萬元　駕駛辯「他沒跌倒」

快訊／永和民宅4F火警！焦黑濃煙狂竄　警消馳援灌救

假裝買金飾送妻！桃園男1把搶走9條金項鍊　躲12小時山區落網

北捷「線鋸男」遭3警包圍！他高舉雙手受檢...衰喊：我是裝潢工

228連假湧人車潮！花蓮市12重點路口及車站　加派警力疏導交通

曾經一個饅頭當兩餐！省吃儉用創業成水產董座　捐450萬水箱車

Gogoro 女騎士遭蚊蟲擊落！飛進眼睛影響視線　人車慘摔進水溝

女持刀闖派出所割喉自殘　嘉義水上所長機警奪刀化解危機

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

吳宗憲轟小優「自找死路」宋羽葤撤告　再譙黃子佼脫褲男「他復出我就離開」

台中男抽菸見人馬上丟！　鷹眼警一測：這是K菸

竹東驚現「3公尺深天坑」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

排隊等進停車場有人想插隊！？義交大哥立馬霸氣擋車叫他離開

62歲 #陳雷 嗨唱金曲《歡喜就好》超穩唱功真的是寶刀未老啊！

台中KTV醉客互毆！警到場噴辣椒水伺候　長髮妹遭壓制在地畫面曝

男友是「石油大亨」要匯33億美金給她　銀行一眼識破是騙局

沒禮讓撞傷外國人挨罰1.2萬元　駕駛辯「他沒跌倒」

快訊／永和民宅4F火警！焦黑濃煙狂竄　警消馳援灌救

假裝買金飾送妻！桃園男1把搶走9條金項鍊　躲12小時山區落網

北捷「線鋸男」遭3警包圍！他高舉雙手受檢...衰喊：我是裝潢工

228連假湧人車潮！花蓮市12重點路口及車站　加派警力疏導交通

曾經一個饅頭當兩餐！省吃儉用創業成水產董座　捐450萬水箱車

Gogoro 女騎士遭蚊蟲擊落！飛進眼睛影響視線　人車慘摔進水溝

女持刀闖派出所割喉自殘　嘉義水上所長機警奪刀化解危機

台中KTV醉客互毆！警到場噴辣椒水伺候　長髮妹遭壓制在地畫面曝

詐團自稱地主兜售「低於市價」保留戶　真相是根本沒有地主戶

男性不孕占3成！醫曝「無精症」也能生：僅1狀況只能借精

台灣芬蘭簽署航空服務協議　首與北歐建立空運航網

男友是「石油大亨」要匯33億美金給她　銀行一眼識破是騙局

吃到飽餐廳「暴食比目魚」竟被轟出去　韓男槓上店員吵翻了

228連假迎暖陽！氣溫過山車「下周急降10度」　雨區擴全台

高三女畢業前罹罕病「多發性硬化症」　衛生局：3措施可降風險

沒禮讓撞傷外國人挨罰1.2萬元　駕駛辯「他沒跌倒」

串流平台Netflix、Disney+訂閱費調漲　追劇粉絲不得不知悉的趨勢

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

社會熱門新聞

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

國中生猝逝疑遭餵毒　網怒洗版學校FB

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

竹東驚現天坑！3秒吞掉休旅車畫面曝

約男網友見面被要求出場費！26歲女報警揭騙局

涉林岱樺貪污！住持釋煌智羈押原因曝

即／涉猥褻被判刑　他衝檢察官老家神明廳自焚亡

即／桃園銀樓被搶！劫匪奪數條金項鍊遁逃

更多熱門

相關新聞

快刪！高利貸詐騙偽裝金融App逾10 萬人下載

快刪！高利貸詐騙偽裝金融App逾10 萬人下載

網路情報公司Cyfirma近期發現，一款名為「Finance Simplified」的安卓應用程式實際上是高利貸詐騙軟體 SpyLend 偽裝而成，表面上提供金融計算或貸款服務，但實際上會竊取用戶個資、製作不雅照片，並利用外部鏈接進行高利貸詐騙，下載量已超過10萬次。對此，Google Play已緊急下架這款應用程式，並呼籲用戶立即刪除。

約男網友見面被要求出場費！26歲女報警揭騙局

約男網友見面被要求出場費！26歲女報警揭騙局

80歲翁陷愛情詐騙！未婚妻被綁架　急買點數要贖人

80歲翁陷愛情詐騙！未婚妻被綁架　急買點數要贖人

經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

經過派出所詭瞄一眼　白目車手被逮　　

去完日本被盯上！她跟羅蘭視訊卻遭騙

去完日本被盯上！她跟羅蘭視訊卻遭騙

關鍵字：

中埔分局詐騙

讀者迴響

熱門新聞

網紅3歲女兒感冒送醫　打針後死亡！

台南13歲國中生猝死　母崩潰：兒被霸凌廁所餵毒

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

衰男花448萬買到賓士車王　控業者只修不換

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

全聯抽「7台電動名車」中獎名單出爐

陳志強邀她當伴娘「被堅決拒絕」

日AV女優擁「宇宙戰艦級上圍」回歸了！

北車高鐵人潮塞爆「月台都上不去」

誤會大了！大賣場停車場「賓士開門」活春宮　主角現身：否認「連結」那回事

1男失蹤多日！遺體在「杏林醫院」內

人才流失！正妹護理師吶喊：3萬誰要做

川普關稅重擊！費半血崩逾6％　台積電ADR跌6.95％

頭牙前找到碎屍魔大嫂頭顱　專家：降頭反撲

只解除禁見12天！柯文哲阻柯媽發言　怒瞪公訴檢察官

更多

最夯影音

更多

蘆洲越堤道Y形岔路又出事！　重機號誌轉換煞停遭後車擊落

吳宗憲怒轟黃子佼「脫褲男」　「他回藝能界，我就離開」

陳志強娶曾智希「賣三張台積電」　肉麻情話連發喊：不可能離婚！

對岸關注我漢光演習大動員　陸國防部正告 #民進黨 ：早晚收了你們

#竹東 驚現「3公尺深 #天坑 」　3秒吞掉休旅車！恐怖畫面曝

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面