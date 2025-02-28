「交往為前提」嘉義輕熟女被詐91萬　保母斜槓車手被逮

▲▼ 保母斜槓兼職變調，中埔警埋伏逮車手並起出詐騙款項 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



40歲陳姓女子向中埔分局番路分駐所報案，指稱疑似遭到詐騙，經警方了解陳女於114年2月初，在臉書社團「交友為前提」結識1名男子，對方佯稱欲寄送禮物包裹予被害人，要求陳女與貨運公司人員接洽聯繫配送問題，詐團佯裝貨運公司人員，謊稱需支付國外貨運「清關費、索賠費、增值稅」等，誘騙陳女分別匯款14萬500元及面交77萬5,500元，共計損失91萬6,000元。後因該詐團仍持續以不同理由向陳女索取費用，陳女始驚覺發現遭騙向警方報案。

中埔分局獲報後立即組成專案小組，於2月25日上午趁陳女在嘉義縣番路鄉內甕村面交現金新臺幣328萬元時，當場逮捕1名現職為保母之詐騙女姓車手，並起獲詐騙相關證件等證物。警詢後依涉犯詐欺罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。警方將持續擴大調查，積極向上溯源，全力打擊詐騙集團。

中埔分局分局長曾裕景呼籲，詐騙集團多利用人性的弱點，有愛情、親情、投資獲利及求職等類型。要避免受騙，除不心存貪念外，遇事要遵行「停」、「聽」、「看」守則，勿急、勿躁、多思考，始可避免被騙及財物損失。面對千變萬化的新興詐騙犯罪，有賴民眾提高「識詐」意識，提醒大家碰到類似狀況時，應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢，相信一定可以避免許多錯誤與損失。希望大家能一起來合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。