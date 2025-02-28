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男友是「石油大亨」要匯33億美金給她　銀行一眼識破是騙局

▲▼一名「石油大亨」要匯33億美金來台灣，豐原婦人幫忙開戶，員警及時阻止詐騙。（圖／民眾提供，下同）

▲▼一名「石油大亨」要匯33億美金來台灣，豐原婦人（右）幫忙開戶，結果竟是詐騙。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區65歲許姓婦人日前到銀行開戶，開心告訴行員，她認識一個美籍男網友、石油大亨「麥克」，麥克想來台灣定居，因為不是台灣籍無法在台開戶，請她幫忙先開戶，行員關心詢問麥克要匯多少錢過來？許婦回說33億美金，行員驚覺不對報警，提醒她「這是典型的愛情詐騙啦」。

豐原警分局豐原派出所巡佐蔡呈瑞、警員陳彥勳，日前下午3時40分接獲行員報案，單身的許婦透過交友軟體認識麥克，雙方以LINE、電子郵件等方式聯繫，無話不談，極為投緣，兩人互稱老公、老婆，麥克還計畫來台結婚定居。

麥克聲稱自己事業版圖極廣，遍及醫療及石油產業，親友皆陸續去世，這世上只剩許婦這唯一的依靠，麥克想把美國所有資產變現來台，但因為是外籍人士，無法在台灣開戶，所以希望將全部積蓄33億美金匯至「未來老婆」許婦的帳戶，以利購置新房使用，信以為真的許婦才會急奔銀行辦理開戶。

▲▼一名「石油大亨」要匯33億美金來台灣，豐原婦人幫忙開戶，員警及時阻止詐騙。（圖／民眾提供，下同）

行員關懷詢問開戶用途，一聽對方匯款金額竟高達33億美金，趕緊通報警方到場處理，員警以過去受理遭詐案件分享、勸說，提醒許婦詐騙集團不只騙錢，還會騙帳號，稍有不慎可能淪為人頭帳戶，許婦最後認同員警說法，果斷放棄開戶。

經統計，豐原分局今年1月份成功阻詐件數計有13件，攔阻金額高達701萬元。警方提醒，網路交友陷阱多，詐騙集團常以溫柔言語讓民眾卸下心防，進而騙取錢財，提醒民眾若有素未謀面的網友提及金錢、金融卡及存簿等私人財產，應小心謹慎、提高警覺，若有相關疑問可撥打110或165反詐騙諮詢專線諮詢。

▲▼一名「石油大亨」要匯33億美金來台灣，豐原婦人幫忙開戶，員警及時阻止詐騙。（圖／民眾提供，下同）

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