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高雄身障男爬不過馬路　暖駕駛出手幫擋車流！驚險影片被讚爆

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網搜小組／柯沛辰報導

民進黨高雄市議員林智鴻26日乘車行經鳳山區鳳林公路、中山東路交叉口時，遇到一名身障男子，對方因不良於行，以坐臥在地的姿勢過馬路，但路口車流量大，現場險象環生，好在助理及時停車、用車身阻擋，才讓男子得以安全通行。

林智鴻在Threads分享一段行車紀錄器畫面，內容可見一名身障男子拖著身子，在馬路上艱難前行，因趕不及綠燈秒數，只能硬生生被卡在馬路中央。由於行動不便，男子半截身子在地板上，若是車速較快、稍不注意，很難注意到男子存在。

所幸，林智鴻的助理見狀，立刻把車停下，用車身保護男子安全。此情此景，讓林智鴻不禁驚呼，「險象環生！這個秒數，他真的來不及，若駕駛人稍沒留意，可能會有憾事發生，謝謝助理的專注駕駛與機靈反應，用車輛保護這位大哥安全通行。」

▲▼高雄身障男爬不過馬路　暖駕駛出手幫擋車流！驚險影片被讚爆。（圖／翻攝自林智鴻Threads）

▲身障男子無法在秒數內通過馬路，所幸林智鴻助理及時停車協助，才讓男子順利通過馬路。（圖／翻攝自林智鴻Threads）

許多網友看完也為之動容，「還好助理有注意到」、「好可怕！第一次播放時完全沒發現有人在地上，他的情況絕對需要幫忙」、「這個速度和車流量真的太可怕了，謝謝好心人」、「一開始沒看到地上有人，他的衣服顏色跟柏油路都融為一體了」、「前車司機的防禦性擋車也很棒」、「非常危險！無法想像晚上」、「能不能幫他申請一個輪椅？」

還有當地民眾留言「他很常經過這裡」、「上次也看過類似的影片，問題還沒解決嗎？」引發關注。

 
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