高雄一片白茫茫！10區空品亮「紅色警示」　環保局啟動應變措施

▲高雄今日空氣品質不佳，天空看起來一片白茫茫。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今日空氣品質不佳，不少地區一片白茫茫，前金、左營、仁武等10處空氣品質監測站發布「紅色警示」。高雄市環保局表示，今日大環境為東風，風速微弱境外污染持續滯留，清晨濕度高有霧，污染物濃度較高，環保局持續啟動應變。

由於今日環境風場為偏東風，西半部因整體風速較低，有污染物滯留情形。高雄位於下風處，風速弱且清晨濕度較高有霧，污染物明顯累積，目前包含前金、左營、仁武、小港、大寮、林園、前鎮、楠梓、鳳山及復興等10測站均為紅色警戒。

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▲高雄10區空品亮「紅色警示」。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局表示，昨日已依據環境部預報，通知中纖汽電二廠、台橡等工廠提前加強防制措施，啟動應變；包含中纖汽電二廠、台橡相關製程進行降載，後續將持續關注空品變化，加強查核。

另外，環保局相關措施也包含，巡查大型固定污染源確認相關操作及應變作為；巡查營建工地加強灑水及裸露地覆蓋防塵網等防制措施；CCTV監控港區業者裝卸作業，減少粒狀污染物逸散；在交通要道實施機車路邊攔檢作業。 ・於公車及捷運站發布跑馬訊息，即時宣導空品狀況。

▲▼高雄10區空品亮「紅色警示」，環保局啟動應變措施。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局強調，隨時關注高雄空品狀況，啟動跨局處空品不良應變措施及假日巡查作業，並提醒市民朋友注意空品變化，外出配戴口罩、注意個人防護，也可多加利用大眾運輸工具。