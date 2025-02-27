碎屍魔大嫂頭顱幾剩白骨！脖子也不見了　殘存皮肉成比對關鍵

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄人魔張介宗碎屍案今(27日)有最新進展，一名保全26日意外在26號碼頭附近發現一顆人類頭顱，嚇得急忙報警，警方到場打撈，並經過鑑識後，確認該顆頭顱與張介宗大嫂、黃姓婦人DNA相符，而這也是至今唯一尋獲黃婦的部分遺體。

▲高雄73歲碎屍魔張介宗涉嫌殺害3名婦人。（圖／記者吳世龍攝）

碎屍魔張介宗疑因為了奪產而殺害黃姓大嫂，但案發後並未尋獲大嫂的任何屍塊，未料她的頭顱卻在警方停止打撈後，被一名保全在高雄港區發現，據指出，大嫂的頭顱幾乎只剩白骨，沒有毛髮也沒有脖子，但仍殘存少許皮肉組織，而檢警則根據殘存的皮肉，經DNA比對鑑識後，確認是黃姓大嫂的頭顱。

高雄市刑大稍早說明，有關張姓犯嫌涉及3起殺人棄屍案，昨(26)日於在高雄港區26號碼頭岸邊，發現疑似頭顱之生物組織，經本局立即派員送往高雄地檢署後，由承辦檢察官林恆翠指示送交法醫研究所，經法醫鑑驗並萃取出DNA片段，確認型別與被害人黃婦相符。

檢方指出，本案偵辦過程經檢警調閱監視器、刑事鑑識及數位鑑驗等嚴謹、縝密之科學偵查方式，積極蒐集齊全之犯罪事證，目前鐵證如山、證據確鑿，後續將請檢察官借提訊問張嫌，釐清全案犯罪真相。