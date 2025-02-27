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疑偷摘器官！無照醫沒麻醉就「生宰活人」　她嚴重失血慘死手術台

▲▼事發的加甘醫院並未獲權進行外科手術，而主刀的醫生阿布拉爾也不是合格的外科醫生。（圖／翻攝自Facebook）

▲事發的加甘醫院並未獲權進行外科手術，而主刀的醫生阿布拉爾也不是合格的外科醫生。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦近日發生了一起醫療悲劇，一名婦女在未接受麻醉的情況下，接受一名沒有行醫執照的醫生手術，導致她大量失血身亡。警方事後前往事發醫院調查，發現院方的工作人員已逃逸，而死者的遺體則被留在手術台上。

據《鏡報》報導，35歲的德維（Sonia Devi）日前因膽結石入院求醫，並在主治醫生阿布拉爾（Mohd Abrar）保證手術簡單安全後，接受這名自稱是專業醫師的男子所進行的手術。然而，阿布拉爾並未替德維進行任何麻醉，就直接在她腹部切開一道長達11吋（約28公分）的開口，打算取出結石。

阿布拉爾粗暴的手術方式令德維嚴重失血，最後更導致她不幸喪命。德維的丈夫辛格（Deshraj Singh）告訴《印度時報》，妻子生前是一名社區衛生工作者；她原本只是向阿布拉爾諮詢病情，未料竟被誤導進行手術，懷疑嫌犯可能試圖摘取她的器官，因為正常的膽結石手術不應造成如此大範圍的切口。

德維的兒子阿尤什（Ayush Kumar）則表示，他曾在母親術前要求院方等候父親到場，未料手術卻在家屬不知情的情況下進行，當他趕到現場時，母親已沒有生命跡象。警方在抵達事發的加甘醫院（Gagan Hospital）後，發現醫院已上鎖，工作人員紛紛逃逸，而死者的遺體則被留在手術台上。

當地首席醫療官庫馬爾（Ashwini Kumar）透露，加甘醫院只有住院、門診和日間護理執照，未獲權進行外科手術，也沒有合格的外科醫生。目前，警方正全力追捕阿布拉爾，並針對加甘醫院展開調查。

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